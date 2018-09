Martine Tønnessen gjenvalgt som leder i KrfU

Innenriks

Martine Tønnessen fra Hamar ble lørdag gjenvalgt som leder i Kristelig Folkepartis ungdomsparti på landsmøtet på Gardermoen.

KrFUs landsmøte fulgte dermed valgkomiteens innstilling. Tønnessen går inn i sitt andre år som leder for organisasjonen.

– Jeg er veldig takknemlig for tilliten landsmøtet nå viser meg. Det har vært et spennende år som leder for KrFU, og jeg gleder meg veldig til å ta fatt på det nye. Jeg vil jobbe for å få mest mulig gjennomslag for KrFUs gode politikk og å utfordre både KrF og alle andre partier, sier hun.

Den nye ledertrioen vil foruten Tønnessen bestå av Nikolai Skogan som første nestleder og Edel-Marie Haukland som andre nestleder.

Senere lørdag skal ungdomspartiet debattere moderpartiets veivalg i norsk politikk fram mot neste stortingsvalg. Mens Tønnessen vil ha KrF inn i regjeringen, har de to påtroppende nestlederne advart sterkt mot å tre inn i en regjering der også Frp sitter.

Gjennomslag

I åpningstalen argumenterte Tønnessen for sitt syn.

– Jeg vet det vil være veldig mange ulike syn i salen. Men for meg personlig har saken vært enkel. Jeg mener vi må i regjering, sa hun ifølge Vårt Land.

Avklaringen kom ikke som noen overraskelse. Fredag morgen tonet hun flagg i NRK :

– Jeg mener at KrF vil få mest igjen i regjering. Det er bare sånn vi kan ha hånden på rattet og være med i dag-til-dag-avgjørelser, sa hun.

Hareide åpen

KrFU har tre representanter i KrFs landsstyre som samles fredag 28. september. Samme organ møtes på nytt 9. november – og innen den tid er forventningen at partileder Knut Arild Hareide er klar for å gi sin anbefaling til partiets veivalg.

Ifølge NRK-kommentator Lars Nehru Sand er NRK kjent med at Hareide langt fra er fremmed for å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og eventuelt også Senterpartiet. Sammen med SV vil de fire partiene ha flertall på Stortinget.

SV-leder Audun Lysbakken sier til NTB at han ikke vil delta aktivt i noe frieri til KrF, fordi han vil respektere partiets interne prosesser. Men han legger til at SV vil forhandle med partier som er villig til å forhandle med dem.

Under sperregrensen

Politisk redaktør Frøy Gudbrandsen i BT skriver at dersom Hareide råder partiet til å søke samarbeid med Ap fram mot neste valg, kan konsekvensen fort bli at Solberg-regjeringen går av.

Utfordringen er at store deler av KrFs velgermasse identifiserer seg selv som borgerlige. Meningsmålinger har vist at en stor del av KrF-velgerne foretrekker Erna Solberg fremfor Jonas Gahr Støre som statsminister.

Før stortingsvalget i fjor høst avklarte KrF at partiet ville søke regjeringsakt, at de ville støtte Solberg som statsminister, men ikke ville sitte i regjering med Frp.

Partiet fikk 4,2 prosent oppslutning og mistet to mandater.

(@NTB)