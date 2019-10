Manshaus gjorde igjen nazihilsen i retten – fengslet i fire nye uker

Av Oda Ertesvåg og Alexander Vestrum

Manshaus var ikledd mørkegrå dress og med håret kjemmet i sideskill. Han holdt nazihilsenen i to-tre sekunder rettet mot fotografene fra pressen.

De fikk ta bilder av den siktede, som under tidligere fengslingsmøter. Fotografene måtte imidlertid stå bak i lokalet sammen med de øvrige journalistene.

Mandagens rettsmøte varte i knappe halvannen time. Fengslingskjennelsen kom ved 12.30-tiden. Politiet fikk medhold i fire uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud, og to nye uker i isolasjon.

Les også: Politiet vil ha Manshaus i isolasjon – leter fortsatt etter medhjelpere

Har ikke gått gjennom alt datamaterialet

Forsvareren til Manshaus, advokat Unni Fries, ba som ventet om åpne dører under fengslingsmøtet. Men retten ga under tvil politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby medhold i lukkede dører på bakgrunn av faren for bevisforspillelse.

Politiet har opplyst at de foreløpig ikke har gjennomgått alt datamaterialet i saken.

– Han har behov for å si hvorfor han har gjort det han har gjort. Min mening er at om han hadde ytret seg nå, hadde det ikke forspilt noen beviser i saken, sa Fries til NTB etter fengslingsmøtet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Vil forklare seg for åpne dører

I selve fengslingsmøtet var Manshaus ordknapp, ifølge forsvareren. Men den terror- og drapssiktede 22-åringen har signalisert at han vil gi en kort begrunnelse for sine handlinger i et fengslingsmøte med åpne dører.

– Det er klart at det vil kunne være hans politiske synspunkter som kommer fram da, men lukkede dører skal ikke brukes for å hindre ham i å framføre det. Det er i strid med hans grunnleggende rett til å ytre seg, sier Fries.

Manshaus har bare latt seg avhøre to ganger. Advokaten sier at forklaringene var detaljerte, og at hennes klient ikke har avvist at han lar seg avhøre igjen på et senere tidspunkt.

– Når han får dokumentinnsyn, kan det være at han får behov for å kommentere noe, sier advokaten.

Les også: Manshaus har hatt kontakt med nynazistisk organisasjon

Ligger an til åpne dører

Politiet er innstilt på at neste fengslingsmøte kan gå for åpne dører, dersom de er ferdige med å gjennomgå de elektroniske beslagene.

– Det er et tidkrevende arbeid, men vi forventer å være ferdige med å behandle dem i løpet av fengslingsperioden. Om fire uker ligger det an til åpne dører, og kanskje saken vil bli avklassifisert – at han får innsyn, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til NTB etter fengslingsmøtet.

Han opplyser at politiet har vært i kontakt med flere personer i forbindelse med etterforskningen, både på nett og andre steder.

Ti uker isolasjon

Om to uker vil Manshaus ha sittet i fullstendig isolasjon i ti uker – tolv uker hvis politiet, som tidligere, ber om forlenget isolasjon etter de to første ukene.

22 år gamle Manshaus er siktet for å ha utført et terrorangrep mot Al-Noor-moskeen i Bærum i sommer og for drap på sin 17 år gamle stesøster. Han har innrømmet de faktiske forhold, men nekter straffskyld.