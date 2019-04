Mann skar hodet av valp – dømt til 60 dagers fengsel

Tiltalte erkjente straffskyld da saken gikk for retten nylig. Han hevdet at han trodde valpen hadde fått i seg noe den ikke tålte, og sa at han avlivet den for å få slutt på de angivelige lidelsene. Retten fester absolutt ingen lit til forklaringen, ifølge Brønnøysunds Avis.

– Måten som er beskrevet, høres verre ut enn det var. Jeg la hunden på hoggestabben og brukte en stor samekniv. Det tok mindre enn to sekunder, og så var det over. Men det var en forferdelig feilvurdering, sa mannen da han forklarte seg.

Aggressiv og ustabil

Derimot har retten lagt vekt på forklaringen til mannens ekskjæreste, som mente tiltalte var aggressiv og ustabil da han hogde hodet av valpen. Hunden er dessuten obdusert, og det fantes ingen spor av legemidler som kunne ha hensatt hunden i en tilstand der den fremsto som syk.

Anket dommen

Dommen på 60 dagers fengsel gjelder også skadeverk, bruk av et dopingpreparat og for å inneha en batangakniv. Mannen har anket over straffeutmålingen. Forsvareren mener samfunnsstraff er riktig reaksjonsform, ikke fengsel.