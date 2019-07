Mann siktet for grove nettovergrep mot barn på Filippinene

1. juli ble en mann hjemmehørende i Troms politidistrikt siktet for flere tilfeller av seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen ble pågrepet i februar 2018 og har sittet varetektsfengslet fram til april 2019.

– Den siktede er en mann i 50-årsalderen, sier politiadvokat Linn Rognli Hansen i Troms politidistrikt til NTB.

«Særlig krenkende måte»

Ifølge siktelsen skal overgrepene ha foregått over nett og ha vært begått på en «særlig krenkende måte».

Mannen er også siktet for å ha medvirket til at noen har hatt seksuell omgang med barn under 14 år, samt ha fått et barn til å utføre seksuelle handlinger på seg selv.

– I siktelsen som foreligger per nå mener politiet at det har vært overgrep tilbake til 2013, sier politiadvokaten.

– Berget barn fra videre overgrep

Kripos har bistått under etterforskningen og samarbeidet med filippinsk politi, som forrige uke aksjonerte mot en sted der det skal ha skjedd overgrep. Minst to personer er pågrepet, mistenkt for å ha befatning med saken, skriver politiet i en pressemelding.

Ifølge politiet har etterforskningen berget barn fra videre overgrep. En fem år gammel jente er hentet ut, men politiet har fått antydninger om at det kan være flere.

– Det har vi ikke fått verifisert, og vi avventer mer informasjon fra filippinsk politi, sier politiadvokat Linn Rognli Hansen.