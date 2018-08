Mann siktet for å ha bortført hunden Bob

Innenriks

Mannen hadde tilgang til hunden Bob og var en slags besøksfar på kennelen der Bob var plassert, ifølge Kai Lund Pettersen, politioverbetjent ved Indre Østfold politistasjon. De vet ikke hvor Bob er, men mannen som bortførte hunden, er nå siktet i saken, melder NRK.

Da Høyesterett 7. juni besluttet at Bob kunne avlives, var mannen på kennelen, ifølge politiet.

– Han tok med seg hunden, og hunden kom aldri tilbake, sier Pettersen.

Den siktede mannen vil ikke uttale seg til NRK, og han har heller ikke latt seg avhøre av politiet. Mannens forsvarer, advokat Jo Hov, sier at mannen er idealist, og at han mener det er mange svakheter ved Høyesteretts dom. Han er innstilt på å ta sin straff, ifølge Hov.

Det er uansett gode muligheter for at siktede ikke kan straffes for bortføringen, mener Hov. Forbudet i straffeloven mot å forhindre tvangsfullbyrdelse gjelder flere konkrete inngrep, men ikke innbringelse etter hundeloven, som er tilfelle for Bob, ifølge advokaten.

