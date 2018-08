Innenriks

Ifølge dommen fra Oslo tingrett er det skjerpende at trusselen ble framsatt på en offentlig Facebook-side og overfor en offentlig person, samt at den er knyttet til hennes yrkesutøvelse som journalist, skriver Dagens Næringsliv.

– Jeg har fått en del kritiske kommentarer, men dette er den groveste. Mange har opplevd verre enn meg, men det er bra at slike tilfeller tas på alvor, sier Tove Bjørgaas til avisen.

Bjørgaas var USA-korrespondent fram til i sommer og jobber nå som utenriksmedarbeider i NRK.

Meldingen ble postet i begynnelsen av 2017, og tiltalte forklarte i retten at han skrev den som ledd i det han opplever som en pågående konflikt med Bjørgaas og NRK knyttet til sitt politiske engasjement. Ifølge dommen deltar mannen i flere Facebook-grupper som benytter seg av lignende argumentasjon, og han skal ha skrevet mange slike meldinger. I rettssaken gjorde han det klart at han aldri møter opp hos noen personlig og at han aldri ville følge opp det han skrev i meldingen.

I tillegg til trusselmeldingen mot Bjørgaas, er mannen dømt for tre andre tilfeller av det som beskrives som «skremmende og plagsom opptreden». (NTB)