Mann (70) ble tatt av politiet – har kjørt uten førerkort helt siden 1970-tallet

Innenriks

Den 70 år gamle mannen fra Stavanger ble stoppet i Madlaveien i Stavanger omkring klokken 13.00 den 16. august i år.

Mannen kom med en uforbeholden tilståelse om å ha kjørt bil uten å ha gyldig førerkort da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

Les også: Pernille Sørensen: – Jeg tenker mye på om folk kan ha blitt lei seg (DA+)

Skjerpende

Retten kom til at det i skjerpende retning måtte legges vekt på at 70-åringen er straffet for kjøring uten førerkort en rekke ganger tidligere.

«Siste forhold fant sted i juni 2018 og ble avgjort med en bot samme år. Før det er siktede straffet for det samme i mai 2014, september 2009, september 2006, august 2005, og deretter i 2002, 2001 en rekke ganger gjennom 1990-tallet og helt tilbake til 1970-tallet», heter det i dommen.

LES OGSÅ: Hanne Sørvaag: – Jeg skulle gjerne gitt mer F og blitt lykkelig

Bot ikke tilstrekkelig

Selv om mange av forholdene lå langt tilbake i tid mente retten at en bot ikke var tilstrekkelig, og at det av individualpreventive hensyn krever at det må reageres med betinget fengsel i tillegg til bot.

Dermed ble straffen fengsel i 15 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han ble også dømt til å betale 15.000 kroner i bot.

LES OGSÅ: Advokater: – Donald Trump ønsket møte med Putin under valgkampen