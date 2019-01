Det opplyser både politi og brannvesen på Twitter.

Nødetatene ble varslet om trafobrannen ved Kiwi i Slemmestadveien i Bødalen klokken 4.53.

– Den ble raskt slukket, men trafoen forsyner store deler av Røyken med strøm, og de er nå uten, sa operasjonsleder Christian Gulli i Sørøst politidistrikt til NTB like før klokken 5.30.

Store deler av Asker

Også nabokommunene Hurum og Asker er rammet.

– Jeg vet ikke nøyaktig hvor mange som er uten strøm, men jeg har inntrykk av at det er veldig store deler av Asker. Vi har fått veldig mange telefoner, sier vaktkommandør Rune Elstad ved Oslo 110-sentral til NTB.

Sørøst politidistrikt opplyste på Twitter at strømmen var tilbake i 6.15-tiden, men mange meldte fortsatt at de var strømløse. Ifølge Røyken og Hurums avis er det blitt antydet at strømmen først er tilbake i 10-tiden.

Prognosen så noe bedre ut i Asker.

– Jeg er ikke helt sikker på hvor mye som kommer inn igjen på nettet når, men det synes å ha gått bedre enn først antatt – så det bør ikke ta altfor lang tid før strømmen er tilbake hos alle, sa beredskapsleder Trond Eriksen i Glitre Energi til Budstikka i 6.30-tiden.

Oslofjordtunnelen stengt

Også Oslofjordtunnelen ble rammet av strømbruddet.

– E134 Oslofjordtunnelen er stengt på grunn av tekniske problemer. Det har brent i en trafo på Røyken, så vi har ikke strøm i halve tunnelen, opplyser Statens vegvesens veitrafikksentral.

Strømmen kom imidlertid tilbake, og den undersjøiske tunnelen som forbinder østsiden og vestsiden av Oslofjorden med hverandre, var åpnet igjen i 7.30-tiden.

Det bor nær 22.000 personer i Røyken kommune, litt over 60.000 personer bor i Asker kommune, og drøyt 9.300 bor i Hurum kommune.