Organisasjonen skriver på Facebook at de har mottatt flere henvendelser etter skyteepisoden i moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag.

– Vi setter stor pris på dette og anmoder de interesserte til å ta direkte kontakt med en moské i deres nærområde, skriver de.

Leder Abdirahman Diriye i Islamsk Råd Norge opplyser til NTB at rundt 40–50 personer har tatt kontakt i ulike kanaler. Også andre religiøse personer har tatt kontakt.

– Denne støtten viser at vi, både muslimer og ikke-muslimer, står sammen mot dette forferdelige angrepet. Vi skal sammen møte dette hatet med samhold og kjærlighet, skriver Diriye i en pressemelding natt til søndag.

Drapssiktet mann avhørt i natt

En mann tidlig i 20-årene som er siktet for å ha drept en ung kvinne i Bærum og for drapsforsøket i moskéen, var inne til avhør natt til søndag. Men han ønsket ikke å forklare seg, opplyser politiet i en pressemelding søndag morgen.

– Det ble forsøkt å gjennomføre avhør av den siktede etter moskeskytingen og drapet i Bærum, men han ønsket ikke å avgi forklaring til politiet. Han har derfor ikke tatt stilling til siktelsen, sier enhetsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt.

Etterforskningen av hendelsene har pågått gjennom natten og vil fortsette i dag, opplyser Skjold. Politiet har søndag økt bemanningen for å øke beredskapen for å blant annet sørge for en trygg eid-feiring.

Politiet har også planlagt en pressekonferanse klokken 13 søndag ettermiddag.

Politiet hadde fortsatt ikke snakket med mannen ved 23-tiden lørdag kveld. Årsaken var at mannen ble lettere skadd i forbindelse med skyteepisoden i Al-Noor Islamic Centre. Skadeomfanget er ukjent.

Mannen ble pågrepet etter å ha tatt seg inn i moskeen med to våpen. Vitner meldte om skyting, men politiet har ennå ikke bekreftet at skudd ble avfyrt. Ingen personer ble alvorlig skadd i hendelsen.

Sent lørdag kveld tok politiet seg inn i en leilighet i Bærum, hvor mannen har hatt tilhold. På adressen fant de en død kvinne. Den unge kvinnen har en familiær relasjon til mannen. Han er siktet for både drap på kvinnen og drapsforsøk i forbindelse med skyteepisoden i moskeen tidligere på dagen.

Politiet har sagt at de har funnet flere innlegg fra gjerningsmannen på internett, og at dette vil bli undersøkt videre. De har ennå ikke oversikt over gjerningsmannens motiv.

Fakta om skyteepisoden ved Al-Noor Islamic Centre i Bærum

* Lørdag ettermiddag klokken 16.07 meldte politiet om skyting på Al-Noor Islamic Centre i Bærum.

* Personen som ringte inn, snakket veldig dårlig norsk, og politiet oppfattet ikke først trusselnivået som veldig høyt.

* Da politiet ankom moskeen, fikk de kontroll på én gjerningsmann. Mannen – en ung norsk statsborger i tidlig 20-årene – ble pågrepet med hjelp fra personer tilknyttet moskeen. Gjerningsmannen ble lettere skadd i hendelsen. Han er siktet for drapsforsøk for hendelsen.

* En mann som tilhørte moskeen, ble sendt til sykehus med lettere skader.

* To våpen ble funnet inne i moskeen, men det er foreløpig ikke bekreftet hva slags våpen det er snakk om.

* Politiet etterforsker foreløpig ikke saken som en terrorhandling. De sier trusselbildet er uendret.

* Lørdag kveld rykket politiet ut med store styrker til en adresse på Eiksmarka i Bærum. Der fant de en ung kvinne død. Dødsfallet ses i sammenheng med hendelsen ved moskeen tidligere på dagen.

* Mannen i tidlig 20-årene er siktet for drap på kvinnen, som han ifølge politiet har en familiær relasjon til.

* Politiet uttalte på en pressekonferanse tidligere lørdag kveld at de hadde funnet flere innlegg fra gjerningsmannen på internett, og at dette vil bli undersøkt videre. De har ennå ikke oversikt over gjerningsmannens motiv.

* Den siktede har hatt tilhold i boligen der kvinnen ble funnet død.

* Politidirektoratet har gitt i oppdrag til politidistriktene i Norge å iverksatte trygghetsskapende og forebyggende tiltak i tilknytning til feiringen av eid søndag.

(Kilder: NRK, VG, Dagbladet, Aftenposten, Politiet)