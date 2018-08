Maner til skjerpet skattejakt

Innenriks

– Det er helt åpenbart at skatteunndragelser er skadelig for velferdssamfunnet, sier NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum.

– Hvis noen unndrar skatter og avgifter må andre betale mer. Dessuten kan det påvirke den alminnelige skattemoralen om unndragelsen skjer mer eller mindre åpenlyst, altså når «alle» vet at noen kjøper svarte tjenester eller har hemmelige konti utenlands som ikke er oppgitt på skattemeldingen, fortsetter han.

– I tillegg er det definitivt konkurransevridende dersom useriøse næringsaktører skjuler inntekt og formue fra skattlegging, mens de seriøse er undergitt skatter og avgifter fullt ut.

– Målrettede kontroller

– Vi risikerer en negativ spiral i form av stadig større skatteunndragelser, hvis det ikke tas tak i dette, uttalte førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim, til Dagsavisen 22. august.

I samme sak påpekte Nordeng at Økokrim ønsker «å ta tak i» flere saker vedrørende skatteunndragelser, enn det Økokrim makter i dag.

– Det gjelder særlig de sakene som med dagens bemanning er for små for Økokrim, samtidig som de er for store for politidistriktene. Det er nok av saker å ta av, det er heller et spørsmål om hvor stor man ønsker at vi skal være, konkretiserte Nordeng.

– Bør jakten på skattesvikere intensiveres, Øystein Dørum?

– Ja. Det bør antagelig heller brukes mer ressurser på målrettede kontroller der det erfaringsmessig skjer ulovligheter, enn på å utvikle nye rapporteringsplikter for dem som allerede er seriøse. Men hvordan jakten for øvrig skal skje, er etatene de nærmeste til å svare på.

SV står klar til å bevilge mer penger til denne jakten.

– I vårt alternative budsjett har vi foreslått en særskilt bevilgning på 25 millioner kroner i tillegg til regjeringens bevilgning, til en satsing i Skatteetaten for å avdekke skattejuks, opplyser partiets Kari Elisabeth Kaski.

– Vi foreslår også en særskilt økning på 40 millioner kroner til Økokrim for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Dette mener jeg regjeringen må følge opp i høstens statsbudsjett. Det er småpenger sammenlignet med hva fellesskapet kan få inn i økte skatteinntekter, fortsetter Kaski.

– Minimum 12 milliarder

Til Dagsavisen 22. august opplyste skattedirektør Hans Christian Holte at «det er minimum 12 milliarder kroner som ikke blir innbetalt i skatter og avgifter.» Andre anslag tilsier at det kan være snakk om vesentlig større beløp enn som så.

– Dette er helt riktig en trussel mot velferdssamfunnet og et problem som heller ser ut til å øke enn minske i omfang. Tidligere undersøkelser viser også at det er de rikeste som unndrar seg mest skatt, påpeker Kaski.

Disse tyveriene fra fellesskapet får store ringvirkninger.

– Velferd og vårt offentlige sikkerhetsnett koster, påpeker professor Anette Alstadsæter, leder av Senter for skatte- og adferdsforskning.

– Når noen unndrar skatt og betaler mindre enn de skal, må andre betale mer. Høy grad av unndragelse kan da bidra til et høyere skattenivå enn nødvendig for resten av befolkningen.

Også generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug i Stiftelsen Rettferd for taperne, er opprørt over det omfattende skattesviket.

– 12 milliarder ekstra til velferdsstaten hadde kommet godt med. Da kunne man uten problemer implementert grupper som i dag ikke er omfattet av en offentlig oppreisningsordning, i nye eller utvidede ordninger. Jeg tenker her på for eksempel internatbarna i Finnmark, Kysthospitalbarna og personer som har opplevd alvorlig mobbing, sier Slaathaug.

Også Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten, mener jakten på skattesvikere må intensiveres.

– Mens det foregår en intensiv jakt på trygdesnyltere for småbeløp, går skattesvikerne med millioner utestående, stort sett fri. Vi bør bruke mer ressurser på å gå etter de store pengene, både for økonomiens og rettferdighetens skyld, sier Herning.

– Færre unndrar skatt

Dagsavisen har spurt finansminister Siv Jensen (Frp) blant annet om det kan være aktuelt for regjeringen å styrke innsatsen for å få avslørt og straffet flere skattesvikere, i forbindelse med høstens statsbudsjett. Jensen svarer følgende i en epost til Dagsavisen:

«Regjeringen ser alvorlig på skatteunndragelser, og vi er opptatt av at skattemyndighetene jobber målrettet for å avdekke skattejuks. Ved å svekke den svarte økonomien kan vi finansiere mer velferd og skattelettelser til folk flest. Regjeringen har trappet opp kampen mot arbeidslivskriminalitet og skatteunderdragelse. Kontrollene er flere, de kriminelle straffes hardere og det operative samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og NAV er styrket. Vi har i tillegg fått på plass en rekke nye avtaler om utveksling av skatteopplysninger mellom lands skattemyndigheter, noe som gjør det vanskeligere unndra skatt. Det er for eksempel ikke lenger mulig å holde en bankkonto skjult i Sveits, slik det var tidligere. Samlet bidrar alle disse tiltakene til at færre unndrar skatt fra fellesskapet, og det er viktig for regjeringen at kampen mot arbeidslivskriminalitet og skatteunndragelser fortsetter med full styrke.»