Mens nesten hver tredje vestlending stemte Ap i 2015, er det godt under hver fjerde spurte som sier at de vil stemme på partiet i dag. Det skriver BT, som for første gang har utarbeidet et partibarometer for Vestland.

I høstens valg skal nemlig velgerne i Hordaland og Sogn og Fjordane stemme på et felles fylkesting, før det nye fylket 1. januar 2020 er operativt.

For å kunne sammenligne med tidligere resultater har Poll of polls beregnet hva valgresultatet i 2015 ville vært med en sammenslåing av de to fylkene.

Mens Ap mister velgere, mange til «vet ikke», styrker både SV og Rødt seg og ville henholdsvis fått fire og to representanter i fylkestinget. Også Senterpartiet styrker seg, og vil med 14,5 prosent være fylkets tredje største parti. I Sogn og Fjordane er de fortsatt størst.

Både KrF og Venstre går ned, mens Høyre og Frp vokser.

I tillegg har nykommeren Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) gjort det bra på målingen med hele 5,7 prosent, noe som tilsvarer fire mandater på fylkestinget.

Slik ser målingen ut, med endringer fra 2015 i parentes: Rødt 2,9 (+1,3), SV 6,6 (+1,9), Ap 22,5 (-9,7), Sp 14,5 (+3,3), MDG 2,5 (-2,6), Venstre 4 (-1,1), KrF 4,1 (-3.1), Høyre 22,4 (+2,8), Frp 13,6 (+2,8), FNB 5,7 (+5,7).