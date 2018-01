– Målet er å få en ute-unge

Innenriks

– Mye sitter i hodet på deg selv som voksen. Som oftest er det vi som lager oss urealistiske forventninger. Tenk mer på hva som er veien til utelykke enn hva som er veien til toppen, sier Anette Borge, prosjektleder for Barnas skiskole i Oslo.

– Hvorfor satse på Sognsvann eller Ullevålseter der det bare er oppoverbakke? Finn dere heller et jorde og kos dere der, råder hun.

Tirsdag denne uka skrev Dagsavisen om ny forskning som viser at barn som har vært mye ute i barnehagen konsentrerer seg bedre når de begynner på skolen. De tester også bedre på arbeidshukommelse og oppmerksomhet.

Ifølge forskerne ser tidlig utelek ut til å forebygge senere helseproblemer hos barn.

– På mange måter kan utelek fungere som en slags vaksine mot konsentrasjonsvansker, uoppmerksomhet og hyperaktivitet senere i livet, uttalte forsker Vidar Ulset ved Universitetet i Oslo.

Onsdag sa overlege Stein Førde ved Oslo universitetssykehus at barn er skapt for utelek fordi dette gir dem unik mulighet for utvikling både fysisk, emosjonelt og sosialt.

Vi har snakket med to eksperter om hva foreldrene selv kan gjøre for å gi ungene mer utetid.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mobilfri

Her er ti gode råd fra Anette Borge i Barnas Skiskole og Hanne Hide, fagsjef for barneaktiviteter i DNT Oslo og omegn:

Utetid skal være gøy. Ta tur på barnas premisser skikkelig på alvor. Planlegg turen sammen med barna slik at de får et eierforhold til turen. Dersom barna får være med på planleggingen, har de også lyst til å bidra til at turen blir en god opplevelse for alle. Avpass tur og aktivitet etter alder, lyst og dagsform.

Finn små naturopplevelser i nærmiljøet. Om det er en park, hundremeterskog eller en lengre tur, spiller ikke så stor rolle. Det kan være akekonkurranse med kosedyr, Kims lek med ting fra naturen eller insektjakt med forstørrelsesglass. Kanskje vil barna helst fiske eller gå på oppdagelsesferd utenfor oppgåtte stier og merkede ruter.

La mobilen ligge. Gjerne i sekken. Utetid med ungene bør være sms- og oppdateringsfri.

Vær til stede her og nå. Det handler om å dele fine opplevelser. Ungene fortjener din fulle oppmerksomhet. De avslører deg raskt om du er fjern og lite engasjert.

Ikke tenk at du skal gå så langt. Dere må ikke gå fra A til B. Kakao og rundstykker smaker like godt 300 meter hjemmefra. Men, mange har lett for å tenke at de flate, lette turene er de mest barnevennlige. Det er ikke alltid riktig. Barn liker som regel både å klatre og balansere.

Ta med en venn. La gjerne barna få invitere venner med på turen. Da holdes som regel motivasjonen oppe og turen kan vare litt lengre. Vil bestevennen på tur, vil helt sikkert ditt barn også.

La egne ambisjoner fare. Vi foreldre har ofte lyst på turer som vi kan skryte av i etterkant – gjerne på barnas vegne. Er det mer stas å fortelle at poden på fem gikk 15 kilometer enn to?

Bli enig med andre voksne på forhånd. Da slipper dere at turen ender i kjedelige diskusjoner om hvor langt dere skal gå osv. Det er ikke hyggelig og kan skape dårlig stemning.

Gode minner viktigst. Ofte er det ikke så viktig hva man gjør men hvem man gjør det sammen med. Mål turen i antall gode opplevelser og timer ute, heller enn distanser.

Finn fram det du trenger. For å unngå for mye stress akkurat i avreisefasen, kan det være lurt å pakke sekken og finne fram nødvendig utstyr og klær dagen før man skal på tur.

Les også: Vil høre på barna

Mindre sutring

For at ungen din skal bli glad i å være ute er det smart å starte tidlig.

Onsdag denne uka var det minst 25 foreldre med små barn som møtte opp til gratis trilletur langs Akerselva ned til Sørenga med DNT Oslo og omegn. Iskald vind og minusgrader ga ingen synlig demper på turgleden.

Tobarnspappa Lars Erik Haug hadde med seg lille Eilif på sju måneder.

– Dette er en flott måte å sosialisere seg på. Også er målet å få en unge som er glad i å være ute. Det la vi vekt på med førstemann også. 1 1/2-åringen elsker å være ute og gråter når vi skal inn. I Norge ligger alle forhold til rette. Selv om du bor i byen tar det bare en halvtime å komme seg til skogen, sier småbarnspappaen.

Julie Gusdal er mamma til ei jente på fem, en gutt på halvannet og Markus på to måneder. Hun mener det å komme seg ut kan være forskjellen på en god og dårlig dag.

– Er vi inne hele dagen blir det mer grining og sutring. Bare vi kommer oss ut blir alt så mye bedre.

–Utetid føles rett og slett helt nødvendig. Også er det ganske moro å se; datteren vår blir helt euforisk av å være ute. Alt er fint, og hun elsker alt og alle, smiler Julie Gusdal.

Fagsjef i DNT, Hanne Hide, har to oppfordringer til foreldre:

– Ikke bli så ambisiøs at det stopper deg fra å ta med barna ut eller ødelegger opplevelsen. Dernest; tenk over om det er et barn i nabolaget som du kan ta med ut og gi en opplevelse det ellers ikke ville fått.

Les også: Utelek gir barna skolegevinst

Skileik midt i Oslo

Søndag arrangerer Skiforeningen gratis skileik midt i Oslo på Ola Narr, mellom Carl Berner og Tøyen, 70 år etter foreningens første skiskole samme sted. Dette er første av i alt fire søndager og fem dager i vinterferien.

– Vi lager et morsomt lekeområde med hopp, porter og løyper, og vi låner ut utstyr til dem som ikke har sitt eget. Instruktører er klare til å hjelpe alle som vil gå på ski enten de er helt ferske eller har gått før, sier Anette Borge, prosjektleder for Barnas skiskole.

Hun forteller at foreldrene må være til stede sammen med barna, og at dette derfor er en fin mulighet til å kose seg sammen uten høye ambisjoner. Borge er også opptatt av at foreldre ikke skal bruke mer penger enn nødvendig på utstyr, og viser til diverse utlånsordninger. «Bua» og «Skattkammeret» er to av dem.

– Frivillighetssentralene i mange bydeler låner også ut utstyr barn vokser fra på kort tid, sier Anette Borge i Skiforeningen.