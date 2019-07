I Norge er det en lang tradisjon for bruk av kniv som et redskap til jakt, fiske, friluftsliv og arbeidsoppgaver. Mange nordmenn er kjent med tollekniven både som bruksgjenstand. Men kniv har også et annet «bruksområde»:

Tidligere i år uttalte justisminister Jøran Kallemyr at antall knivstikkinger i Oslo doblet seg i perioden 1. januar til 25. februar 2019 sammenlignet med 2018. En gjennomgang fra faktisk.no viser at Kallmyr hadde rett: Antall knivstikkinger økte fra 11 innenfor perioden i 2018, til 21 knivstikkinger i samme periode i år.

Statistikk for andre norske storbyer fremkommer ikke. Ifølge tall fra politiet var kniv og stikkvåpen drapsvåpenet i hele 46 prosent av drapssakene i tiårsperioden 2009-2018, dersom man ser bort fra terroren 22. juli 2011.

Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet har tidligere uttalt et ønske om forbud mot blant annet macheter, som man kan få kjøpt på nett i dag.

Selges over disk og nett

I Norge er det lovlig å bedrive kjøp og salg av en rekke type kniver og skarpe gjenstander som økser, med visse unntak som eksempelvis springkniver. Mange forhandlere opererer med 18 års grense for kjøp av kniv, men dette er ikke et lovbundet krav.

I en gjennomgang Dagsavisens har gjort, finner vi en rekke norske aktører som selger kniver som tilsynelatende ikke har praktisk nytteverdi til tradisjonelle formål. Knivene er gjerne ornamenterte og har en utypisk utforming av militær karakter. Kastekniver selges også.

Nestleder i Norsk Knivforening, Gunnar Momcilovic, mener disse produktene ikke har noe med norsk knivtradisjon å gjøre.

– De er våpen, sånne kniver brukes rett og slett som taktiske våpen. Det er for eksempel foldekniver du kan åpne med én hånd. Soldater, politi og brannvesen trenger kanskje taktiske kniver, men vanlige folk gjør ikke det.

Mocilovic presiserer at det ikke er knivene i seg selv som er problemet, det er bæreren.

– Strømpebukser kan også være livsfarlige, det er ikke gjenstanden, men idioten som holder den som gjør det farlig.

Han mener lovverket er for vagt når det gjelder reguleringen av hvilke type kniver man ønsker solgt i landet.

– Vi har prøvd å kontakte politikere vi, men de vil ikke ta tak i problematikken. Vi knivmakere er tradisjonsbærere, disse andre knivene er noe helt annet.

Saken fortsetter under bildet.

«Stiletto style» er blant produktene man kan kjøpe på Game-On!

Redskap

Momcilovic tror ungdom blir fascinert av de omtalte knivene, og han tror det hadde blitt vanskeligere å få tak i den type voldskniver dersom de måtte kjøpes fra utlandet.

– Tollvesenet kan i så fall stoppe innførselen av slike kniver, sier han.

Espen Farstad, informasjonssjef i Norges Jeger og Fiskeforbund, kan ikke kommentere kniver han ikke har sett, men han sier at vi på generelt grunnlag har forbud mot bæring av kniv på offentlig sted i Norge, med visse unntak som friluftskniver, bundaskniver og lignende.

– Vi pleier å skille mellom kniv som redskap, til jakt, fiske og arbeid, og andre som ikke har nytteverdi. Sånne Rambo-kniver og lignende er i tillegg ofte av dårlig kvalitet, sier Farstad.

Våpenforskrift

I Norge er det våpenforskriften som regulerer hvilke gjenstander som anses som å være voldsprodukter, og som sådan ulovlige.

Sissel Hammer, seksjonssjef i Politidirektoratet, utdyper tolkningen av forskriften.

– Med voldsprodukt menes et produkt som er utformet, eller kan omformes, slik at det kan brukes i voldelig sammenheng og lett medføre helseskade.

Bakgrunnen for forbudet er at disse redskapene ikke dekker noe legitimt behov, samtidig som det er på det rene at de ikke sjelden blir benyttet i forbindelse med straffbare handlinger, skriver hun til Dagsavisen.

Hun presiserer at det kan gis dispensasjon for produkter som kan benyttes til trening og konkurranse for kampsportklubber tilsluttet et nasjonalt forbund. Det kan også gis dispensasjon til seriøse samlere.

Saken fortsetter under bildet.

Espen Farstad, informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund mener det er et skille mellom kniver som redskap og kniver uten nytteverdi. Foto: NJFF

Lovlig vare

Det er ulik profilering blant aktørene som selger kniver og annet utstyr. Spennet går fra mer seriøse butikker hvor en kan kjøpe rekreasjonsvåpen og overlevelsesutstyr til aktører som også selger Nazi-uniformer og andre typer memorabilia.

Eirik Jacobsen er eier av Game-on!, en aktør som spesialiserer seg på blant annet luftvåpen, paintball og rekreasjonskniver. Han sier alle kniver og våpen de selger er lovlige, og han oppfatter ordlyden i våpenforskriften som tydelig. Han presiserer først og fremst at tveeggede kniver er ulovlige, til tross for at bildene på nettsiden kan gi inntrykk av det.

– De aller fleste kjøpere av kniver hos oss er nok aktive samlere, eller turfolk og andre brukere. Det er ikke alle kunder som kun liker tradisjonell foldekniv med eikeskaft. At en kniv er neongrønn eller knallrød med skjeletthodet på, betyr ikke nødvendigvis at bruksområdet endres.

Jacobsen sier alle kunder må være 18 år og krever legitimering gjennom Bank ID.

– En kokkekniv fra IKEA kan gjøre vel så mye skade som en neongrønn foldekniv. I mange tradisjonelle butikker kan en 14-åring kjøpe hva som helst, sier han.