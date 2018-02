– Må svare Stortinget

Innenriks

Knapt to måneder etter at stortingspresident Olemic Thommessen (H) redegjorde for oppussingen av Prinsens gate 26, er det klart at Stortinget går på nok en kostnadssmell. Byggeprosjektet er nå ventet å koste 2,3 milliarder kroner – en sprekk på 1,2 milliarder.

Stortingsdirektør Ida Børresen går av etter byggeskandalen på Stortinget.

– Etter dagens møte i presidentskapet har Stortingets direktør Ida Børresen meddelt at hun har stilt sin stilling til disposisjon, noe presidentskapet tar til etterretning og godtar, heter det i en pressemelding fra Stortinget.

Dette er ikke første gang byggeprosjektet sprenger budsjettrammene. For tre år siden var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder kroner. Året etter, i 2016, ble anslaget økt til 1,8 milliarder. Dette var også tallet Thommessen presenterte for Stortinget før jul.

– Må stilles til ansvar

Nå ligger det an til at Thommessen nok en gang må svare for Stortinget.

– Min oppfatning er at dette må bli en sak i Stortinget umiddelbart. Én ting er bevillingene, som må til finanskomiteen, men jeg mener også at dette er en sak for kontrollkomiteen, som må se på prosjektet på nytt. Ikke minst må vi se på hva som har gått galt som gjør at vi har fått disse kolossale overskridelsene bare få måneder etter det ble sagt at man hadde kontroll, sier Hans Petter Grøvan, som sitter i Kontroll- og konstitusjonskomiteen for KrF.

Grøvan vil ikke svare på hvilke konsekvenser den nye byggesprekken kan få for stortingspresidenten, men sier til Dagsavisen at de som har vært ansvarlig for prosjektet må stilles til ansvar.

– For Stortinget er det uten tvil presidentskapet som representerer Stortinget med ansvar for byggeprosjektet, sier Grøvan.

– Svært alvorlig

Nå må dette få en slutt, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre

– Dette er svært alvorlig. De gjentatte budsjettoverskridelsene vitner om sviktende kontroll med ombyggingen av Stortinget. Dette må ta slutt, skriver Støre i en sms til Dagsavisen.

Han skriver videre at han tar til etterretning at stortingsdirektøren stiller sin stilling til disposisjon, og at det nå er viktig at prosjektet fullføres med forsvarlig kontroll.

– Det må trekkes grundige lærdommer fra denne prosessen før det igangsettes nye byggeprosjekter knyttet til Stortinget, skriver han.

Til Finanskomiteen

SVs Kari Elisabeth Kaski varslet overfor Dagens Næringsliv at byggesprekken kan bli en sak for Finanskomiteen. Det stiller Rødt-leder Bjørnar Moxnes seg bak. Han kaller den siste budsjettsprekken en skandale.

– Det er komplett uforståelig at Olemic Thommessen ikke har hatt kontroll med kostnadene, selv etter den forrige sprekken som endte med knallhard kritikk av presidentskapet, sier Moxnes til Dagsavisen.

Det var i fjor sommer at Riksrevisjonen presenterte en rapport som rettet skarp kritikk mot Stortingets presidentskap og administrasjon.

Moxnes vil ikke svare på om Thommessen bør gå av som stortingspresident, men viser til at nær halve Stortinget stemte mot da Thommessen stilte til gjenvalg som stortingspresident i høst. Den forrige byggesprekken var en av grunnene til mistilliten.