Innenriks

– Denne morgenen har vist hvorfor mistillitsforslaget var riktig. Unnskyldningen hennes var tom og verdiløs, og i dag har alle andre skylden, sa Lysbakken på Stortinget.

Han hevder at regjeringen har latt seg styre av høyrepopulistiske krefter, og mener at den bør ta avstand fra det han omtaler som et «selvmedlidende sirkus».

– Sylvi Listhaug er ingen martyr. Hun er ikke kneblet, hun er et mektig menneske, sa Audun Lysbakken.

Før møtet i Stortinget sa Lysbakken også følgende til mediene:

– Hun er et maktmenneske, ikke et offer. Hun er fri til å si hva hun vil, men når hun legitimerer ytterliggående konspirasjonsteorier, må hun få motstand.

(NTB)

Moxnes: Dette viser at det nytter å si at nok er nok

Partiet Rødts leder Bjørnar Moxnes mener prosessen som ledet til justisminister Sylvi Listhaugs avgang, viser at den tause majoriteten har reist seg i Norge.

Partilederen i Rødt, som var partiet bak mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug, tok åpenbart beskjeden om at justisministeren trekker seg fra jobben som en seier.

Fra Stortingets talerstol sa Moxnes at det var riktig av Listhaug å trekke seg. Han trakk fram at Listhaugs oppførsel i forbindelse med det omtalte innlegget på Facebook ikke respekterte Stortingets flertall.

– Hun viste at hun utfordret rettsstatens prinsipper og med dette fyrer oppunder et livsfarlig hat, og en sånn justisminister kan heller ikke stortingsflertallet ha tillit til, sier Moxnes.

– Dette viser at det nytter å si at nok er nok, sa Moxnes som avsluttet med at hele prosessen den siste uken lover godt for Norge.

(NTB)

Hareide: Dette handler om anstendighet

KrF-leder Knut Arild Hareide mener Sylvi Listhaug (Frp) gjorde det rette ved selv å tre tilbake som justisminister.

– Dette var utgangen som var rett i en så alvorlig sak. Det er verdig at justisministeren på eget initiativ tar konsekvensen og trer tilbake, sa han i Stortinget tirsdag.

– En slik sak som dette handler ikke om å vinne eller å tape, men om anstendighet. Den anstendigheten må gjelde oss alle, sa Hareide, som slo fast at hele saken handler om tillit, mellom folk og politikere, men også mellom regjeringen og Stortinget.

– Det er engasjementet for en anstendig politisk debatt, en anstendig offentlighet, som gjør at saken vekker så sterke reaksjoner.

Han mener det virkelig alvorlige i saken var innholdet i Listhaugs Facebook-post og hva den «nører oppunder», som han uttrykte det.

– Når tilliten til justisministeren for mange av oss ble borte, er det også fordi denne saken føyer seg inn i et større mønster. Vi har vurdert tillit som en helhet. En statsråd skal bygge bruer, ikke murer. En statsråd skal inkludere, ikke ekskludere. En statsråd skal bygge tillit, ikke mistillit, sa Hareide og viste til tidligere Listhaug-utspill om gullstoler og godhetstyranni.

– Flere av utspillene har vært splittende og ikke en statsråd verdig, framholdt han.

(NTB)

Jensen: Vi var rede til å gå ut av regjering

Frp-leder Siv Jensen går hardt ut mot stortingsopposisjonen og sier samtidig Frp var rede til å gå ut av regjering etter mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug

– Vi var rede til å gå ut av regjering som svar på et mistillitsforslag. Det var ikke aktuelt for vår del å bøye av for kravet fra Ap og KrF om å skifte ut Sylvi Listhaug, sier Jensen til pressen etter Stortingets behandling av saken.

Tirsdag formiddag gikk Sylvi Listhaug etter eget initiativ av som justisminister.

– Jeg opplever at det vi nettopp har vært vitne til, er et kraftig overspill fra opposisjonen. Man fortsetter å sette tøffe merkelapper på både Sylvi og Fremskrittspartiet. Det tåler vi, sa Siv Jensen i vandrehallen i Stortinget tirsdag formiddag.

– Vi er ikke ofre. Sylvi er ikke noe offer. Vi er snarere tvert imot opptatt av å styre landet. Vi er opptatt av å sikre gjennomslag for viktig politikk for Fremskrittspartiet. Og det virker på meg som at velgerne har vært enig i det, all den tid vi har hatt et valg i landet der velgerne ikke ønsket Jonas Gahr Støre og opposisjonen i styringsposisjon.

(NTB)

Breivik: Det står respekt av Solbergs håndtering

Det står respekt av måten statsminister Erna Solberg har håndtert denne saken, sier Venstres parlamentariske leder Terje Breivik.

– Nå ser vi fram til en debatt om politikk og løsninger som er bra for landet og samfunnsutviklingen, sier Breivik i Stortinget tirsdag formiddag.

Tirsdag ble det klart at Sylvi Listhaug går av som justisminister, og hun reddet med det regjeringen fra krise.

– Med det tar Listhaug ansvar, og lar hensynet til regjeringskollegiet og det gode samarbeidet vi har på ikke-sosialistisk side veie tyngst, sier Breivik.

Breivik sier han mener regjeringen har løst krisen på en god måte.

– Det står også respekt av den måten særlig statsminister Erna Solberg, men også Frp-leder Siv Jensen, i godt samarbeid med Venstre-leder Trine Skei Grande, har håndtert saken på, sier den parlamentariske lederen.

(NTB)

Helleland: Vi må tro på hverandres gode intensjoner

Parlamentarisk leder Trond Helleland i Høyre mener det var feil å tolke det som om Sylvi Listhaug hadde skjulte intensjoner i sin unnskyldning til Stortinget.

Helleland kommenterer prosessen hvor opposisjonspartiene ikke festet lit til Listhaugs unnskyldning i Stortinget.

– Jeg merker meg at enkelte velger å tolke denne unnskyldningen, og jeg mener vi er på ville veier når vi begynner å tolke intensjoner i hva som blir sagt. Denne talerstolen betyr noe, og når noen unnskylder noe her, betyr det noe, sa Helleland fra Stortingets talerstol.

Han viste til at både Sylvi Listhaug og ansvarlig statsråd Jan Tore Sanner hadde gitt uforbeholdne unnskyldninger, men at Listhaug likevel valgte å trekke seg.

– Nå har Listhaug trådt tilbake, en avgjørelse hun selv har tatt. Dette er en avgjørelse vi i Høyre respekterer, så får vi på håpe på et ordskifte i framtiden som er preget av tillit til hverandre og gjensidig respekt, sa Helleland.

(NTB)

Limi: Støre har gått over streken

Når Jonas Gahr Støre mener Sylvi Listhaug nører opp under hatet som gjorde at terroren 22. juli fant sted, så trår han over streken, sier Frps Hans Andreas Limi

– Vi må alle gå inn i oss selv, og altfor mange har lett etter det verste i meningsmotstandere, sier Frps parlamentariske leder i Stortinget tirsdag formiddag.

Han understreker at Frp har troen på meningsbrytning er bra for demokratiet og sier han ønsker en tøff debatt. Samtidig oppfordrer han til raushet og romslighet i den offentlige samtalen.

Limi ønsker også Listhaug velkommen tilbake til Stortinget, og sier hun kommer til å få en fremtredende plass i Frps stortingsgruppe. Samtidig mener han at Listhaug har blitt utsatt for et sterkt press fra opposisjonen.

– Jeg er lei meg for Listhaugs valg, men har samtidig forståelse for at hun har tatt en vanskelig beslutning.

(NTB)

Arnstad: Ingen andre enn Listhaug selv som har skapt situasjonen

– Det er Sylvi Listhaug selv som har skapt situasjonen hun og regjeringen havnet i, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

– Vi har stått i en svært tilspisset situasjon i Stortinget. Den situasjonen er det ingen andre en justisministeren selv som har skapt. Først ved å publisere et usant og tendensiøst budskap. Deretter ved å nekte å ta inn over seg at det var galt. Så til slutt ved å ikke takle situasjonen med en retrett i Stortinget, sa Arnstad fra Stortingets talerstol tirsdag.

– Det var lenge et åpent og ubesvart spørsmål om statsråden bevisst og kalkulert la ut dette innlegget på Facebook, og visste at det ville bidra til konflikt og splittelse. Men jeg må si at hennes innlegg på Facebook i dag om sin egen avgang bekrefter at så var tilfelle. Hun mente åpenbart ingenting med den retretten som ble foretatt sist uke. Og i dagens Facebook-innlegg viser hun for alle at hun ikke har skjønt sin konstitusjonelle rolle som justisminister, sa Arnstad.

(NTB)

Grande: Listhaugs avgang var en klok avgjørelse

Kulturminister Trine Skei Grande (V) mener at Sylvi Listhaug var klok som trakk seg som justis- og beredskapsminister.

«Det var klokt av justisministeren å trekke seg. Nå kan vi se fremover og fortsette det gode, borgerlige samarbeidet», skriver Grande i et Facebook-innlegg.

Der omtaler hun Listhaug-saken som en påminnelse om viktigheten av respektfull retorikk.

– Det skal vi ha med oss, og trekke lærdom av, skriver Venstres leder Trine Skei Grande.

(NTB)

MDG: Frp bør ut av regjering

Miljøpartiet De Grønne mener at Sylvi Listhaug (Frp) gikk over grensa som justis- og beredskapsminister. De mener partiet hennes bør ut av regjering.

– Et sted måtte vi sette en strek, sier Per Espen Stoknes (MDG) på Stortinget tirsdag.

Han mener at regjeringen har latt seg styre av høyrepopulistiske krefter gjennom Frp.

– For oss er det klart at Frp bør ut av regjeringskontoret, og at Høyres flørt med høyrepopulismen bør avsluttes, sier Per Espen Stoknes, som er MDGs eneste representant på Stortinget.

(NTB)