Lurte samboer til å innrømme utroskap – så banket han henne

En 23 år gammel mann fra Sandnes er i Jæren tingrett dømt for vold og trusler mot samboeren sin.

Mellom den 19. og 23. februar i fjor fikk 23-åringen vite at samboeren hadde vært utro mot ham, og han oppdaget dette ved en gjennomgang av hennes sosiale medier.

Dette førte til at 23-åringen ble sint og sur. Fornærmede var da i Oslo på et jobbarrangement, og det tok flere dager før hun kom hjem.

Da hun kom hjem plasserte 23-åringen en lapp i kofferten hennes. På lappen hadde han skrevet noe som avslørte utroskapen, og signert med den andre mannens navn.

Den 23. februar sendte 23-åringen meldinger til samboeren mens de begge var på jobb. Han skrev at de måtte snakke sammen, men ville ikke si hva det gjaldt.

Da de begge var hjemme samme dag spurte han henne om utroskapen, og han ble svært sint da hun nektet for dette.

Senere samme kveld lot han som om han oppdaget lappen i kofferten hennes, og konfronterte henne med denne.

Etter dette fikk han henne til å innrømme utroskapen ved å forsikre henne om at han ville forholde seg rolig.

Straks hun innrømmet utroskapen eskalerte 23-åringens sinne ytterligere.

Mistet kontrollen

Han mistet fullstendig kontrollen, var høylytt og slo i vegger – og fornærmede sa at hun ønsket å forlate leiligheten om ikke 23-åringen gikk.

Hun forsøkte flere ganger å gå, men ble hindret og trukket tilbake av 23-åringen.

Han tok tak i samboeren, som slo ham for på verge seg. Han grep da samboeren om halsen og klemte til. Ifølge fornærmede fryktet hun for livet sitt da dette fant sted

og volden endte med at 23-åringen dyttet henne i halsen slik at hun falt ned i en sofa.

Etter mye fram og tilbake klarte fornærmede å komme seg ut av leiligheten.

Den 8. mars i fjor var fornærmede alene i leiligheten sin. 23-åringen hadde da flyttet ut siden forholdet mellom dem hadde tatt slutt.

Fant kniv

23-åringen hadde fortsatt nøkler og låste seg inn. Han kalte da fornærmede for «hore».

De begynte da å krangle og det endte med at 23-åringen gikk ut på kjøkkenet som han truet fornærmede med.

Fornærmede fikk panikk og gråt av redsel.

23-åringen la vekk kniven etter noen minutter da han skjønte hvor sterkt han hadde skremt henne.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at 23-åringen hadde erkjent straffskyld og delvis straffskyld for forholdene.

Retten fant det ikke formildende at fornærmede hadde vært utro.

Samtidig kom Jæren tingrett til at det hadde tatt lang tid før saken kom for retten og at dette skulle få betydning for straffens lengde.

Dermed ble han dømt til 45 dagers fengsel som er en fellesstraff med en tidligere dom.

Han må også betale 5000 kroner i saksomkostninger.

