Innenriks

Faglig uavhengighet dreier seg ifølge utvalget først og fremst om «hvordan virksomhetene skal utføre sine oppgaver», heter det i utvalgets rapport, som Aftenposten har fått tilgang til. Rapporten skal legges fram mandag.

Utvalget skulle opprinnelig levere sin innstilling til finansministeren innen 15. desember i fjor, men fristen ble utsatt med fire måneder på grunn av den betente striden om omorganisering i statistikkbyrået.

Omorganiseringen av forskningsavdelingen i SSB var kjernen av konflikten mellom den tidligere SSB-sjefen Christine Meyer og Jensen, som mente Meyer omorganiserte for fort uten å vente på lovutvalget.

Lovutvalget går inn for at SSB fortsatt skal drive med forskning, men at «Forskningsaktiviteten bør avgrenses til problemstillinger som utnytter og understøtter byråets kjerneoppgaver – produksjon av offisiell statistikk og anvendte politikkanalyser.»

Utvalget vil også fjerne dagens ordning med at SSB har et eget styre og heller etablere et råd som skal ha en «ombudsrolle» overfor byrået.

(NTB)

