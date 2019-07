Lørenskog-forsvinningen: Konvolutt analyseres

På en pressekonferanse i forrige uke opplyste politiet at de hadde gode holdepunkter for å vite hvor papiret som ble brukt i løsepengebrevet i forsvinningssaken, var produsert og solgt. Mandag melder NRK at også en konvolutt som ble funnet samtidig er en del av politiets etterforskning.

Politiinspektør Tommy Brøske opplyser til NRK at politiet ikke har noen kommentarer knyttet til funn på åstedet.

Anne-Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden 31. oktober i fjor. I forrige uke opplyste politiet at det kan dreie seg om en fingert bortføring for å skjule et drap.