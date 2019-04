Det har nettopp regnet, og «Kari» på fem år har funnet en meitemark som har krøpet opp på asfalten. Hun viser den fram, og Vivie Bergseth ser på det verdifulle funnet og forteller om hvordan meitemarken lever uten skjelett.

– Ja, vi må til og med vite hvordan meitemarken bæsjer, sier Bergseth med et smil.

Men når det er snakk om lønna til ansatte i barnehagen, sitter ikke smilet like løst.

70 000 kroner opp i året

– Jeg synes vi burde tjene like mye som en industriarbeider, sier hun.

– Det vil bety en lønnsøkning på 70.000 kroner i året.

– Ja, det synes jeg hadde vært rettferdig, sier Bergseth som er fagorganisert i Fagforbundet.

Hennes årslønn etter 20 år i barnehage er 409.000 kroner. En industriarbeider med gjennomsnittslønn er 478.000 kroner.

Mandag er det innspurt i lønnsoppgjøret for kommunesektoren. Fagforbundet og arbeidsgiverforeningen KS skal bli enige om hvor stor lønnsvekst Vivie Bergseth og hennes kolleger i Fjellsrud barnehage i Lørenskog kommune skal få.

Bergseth er en av 422.000 ansatte i kommunene som skal få justert lønna. Fagforbundet er den største av 40 arbeidstakerorganisasjoner som er med i dette tariffoppgjøret. Parallelt med dette er det lønnsoppgjør også i Oslo kommune og staten.

Tok fagbrev

Fjellsrud barnehage åpner klokka sju. Det er til sammen 74 barn som tilbringer dagene der. Bergseth er på grønn avdeling som har 17 barn. Det kan være 20 barn på avdelingen, men på grunn av et barn med spesielle behov er det i år færre barn.

– Jeg tok fagbrev som barne- og ungdomsarbeider i 2010, parallelt med jobben.

Tidligere hadde hun jobbet som assistent, men fagbrevet gjorde at hun fikk litt bedre betalt. Dessuten fikk hun bekreftet kompetansen hun hadde.

– Vi skal kunne natur og miljø, ernæring, vitenskap, matematikk, språk, etikk og religion, og altså hvordan en meitemark bæsjer. Vi skal ikke bare kunne bruke smartboard, fotoapparat, PC og nettbrett, vi skal vite hvordan vi kan bruke det sammen med barna. Vi skal kunne formidle kunnskap, sier hun og forteller med entusiasme om små og store oppgaver de som jobber i barnehage har.

Avdekker omsorgssvikt

– Vi skal kunne avdekke omsorgssvikt, barn med språkvanskeligheter og atferdsvansker. Dette må vi kunne avdekke og rapportere og sørge for at barnet får den rette hjelpen, forklarer Bergseth, mens hun argumenterer hvorfor de bør få høyere lønn.

– Uansett hvor stort lønnstillegget blir, så er det viktig at vi får et kronetillegg i stedet for prosenttillegg, sier Bergseth.

Det har vist seg at når en går i butikken for handle, er det antall kroner en kjøper for, ikke prosentene.

Hvis det ikke blir enighet i forhandlingene natt til 1. mai, går oppgjøret til mekling. Det er ennå ikke satt noen dato for når meklingen skal foregå. Hvis ikke det blir enighet i meklingen, blir det streik. (FriFagbevegelse)

