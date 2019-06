Norge mot Nigeria får vike. Statsminister Erna Solberg (H) får ikke med seg VM-starten til kvinnelandslaget. Hun blir på hjemmebane hvor hun har en egen kamp å kjempe.

De fire regjeringspartienes ledere skal nemlig nå drøfte Fremskrittspartiets krav til kutt i bompengeutgiftene, som kom ut av landsstyremøtet onsdag kveld.

Blant kravene er å stoppe nye bypakker og kutte kostnader i eksisterende bypakker. Dette er bypakker staten, det vil si regjeringen ved Samferdselsdepartementet, selv har gått med på gjennom avtaler. Pakkene er også vedtatt av Stortinget.

Å kutte dramatisk i disse nå vil få negative konsekvenser for folks reisetilbud, mener styrende lokalpolitikere i noen av de største byene i Norge.

– Betyr dårligere luft

Arild Hermstad (MDG), fungerende miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, mener listen over prosjekter som nå står i fare, er lang. Blant de største prosjektene i Oslo er:

• Fornebubanen

• Sentrumstunnelen

• Signal- og sikringsanlegg på T-banen

– Prosjektene vil i hvert fall ta mye lengre tid. Den tida har vi ikke. Oslo vokser raskt, og for å holde tritt med befolkningsveksten, må vi bygge ut kollektivtilbudet slik at folk kommer seg til og fra jobb og aktiviteter, sier Hermstad.

Han kan ikke fastslå hvor mye lengre tid prosjektene vil ta med mindre bompenger. Men byrådet mener også bommene er viktige for å regulere trafikken i sentrum.

– Uten bommene vil vi bare pumpe flere biler inn i sentrum. Det betyr dårligere luft, mer trengsel og farligere skoleveier, sier Hermstad.

– Dobbeltkommunikasjon

Ordføreren i Stavanger, Christine Sagen Helgø (H), klarer ikke å forholde seg til landsstyrevedtaket til Frp.

– Jeg kan bare forholde meg til det vi har avtalt med regjeringen, men at det er en dobbeltkommunikasjon her, er helt tydelig, og det er klart at det gjør det vanskeligere for oss lokalt, sier Helgø.

Hun mener det er to ting som kan gjøres for å slanke bypakken i Stavanger.

– Det ene er at staten lemper på kravene om firefelts motorvei på E39 Smiene-Harestad, eller så kan staten komme med mer midler. Da kan vi ta ned bompengeavgiften, sier Helgø.

Gruppelederen i Stavanger Frp, Christian Wedler, er uenig. Han mener historien om bybakken i Stavanger er en historie om gigantomani.

– I Stavanger-bydelen Hillevåg har de altså gravd opp den tidligere bussveien, ekspropriert hager og bygd en ny bussvei som en østeuropeisk diktator ville vært stolt over. Den er overdådig bred og majestetisk, sier Wedler.

Bussveien er det største prosjektet i bypakken i Stavanger og blir Europas lengste bussvei. Wedler er ikke begeistret. Frp i Stavanger har stemt mot bypakken og mener å ha en alternativ plan som ville fjernet bompengeandelen fullstendig.

– Da må prosjekter kuttes og nedskaleres. Det gjelder blant annet den nye bussveien og sykkelstamveien her i regionen, sier Wedler.

– Staten, med Jon Georg Dales (Frp) samferdselsdepartement som part, er med på avtalen om disse bypakkene. Hvis dette er gigantomani, hvorfor har Frp da gått med på avtalen?

– Mange henger seg opp i nettopp det, men vi som jobber med dette i kommunene, vet at dette handler om hvilke prosjekter lokalpolitikerne går inn for. Vi har hele tida visst at regjeringen ville følge det flertallet lokalt ønsker. Det er ingen stor overraskelse, sier Frp-politikeren.

– Har fått skryt av Frp

Ordfører Rita Ottervik (Ap) i Trondheim mener de har en såpass nøktern bypakke at det ikke er behov for å kutte noe mer. Det har de heller ikke fått noen henstilling fra regjeringen om å gjøre, snarere tvert imot.

– Vi har fått skryt av tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om at vi har valgt en langt rimeligere løsning for våre nye bussveier enn i andre byer, sier Ottervik.

Hun mener til og med at lokalpolitikerne har bremset kostbare forslag fra staten.

– Vi sa nei til milliardsykkelvei for å prioritere pengene annerledes. Nå kommer vi til å få et metrobussnett som sikrer at flere kan reise med buss i Trondheim. Uten den utbyggingen av kollektivtilbudet, vil flere bli kjørt forbi på holdeplassen av stappfulle busser, sier ordføreren.

– Ødelagt spleiselag

Byrådslederen i Bergen, Roger Valhammer (Ap), mener det å kutte i byvekstavtalen i Norges nest største by vil gå på bekostning av trafikksikringstiltak for barn, og trygge sykkelveier.

– Dersom vi skal kutte i eksisterende byvekstavtale, blir det i praksis å kutte i prosjektene som allerede er under bygging, som banen til Fyllingsdalen. Den har vi allerede kuttet i. Skal vi kutte mer, står vi i fare for å få en uferdig og uhensiktsmessig bane, dårligere gang- og sykkelveier og dyrere kollektivtransport, hevder Valhammer.

Han mener Frp selv har satt seg i denne «kattepinen».

– De klarer ikke å prioritere, men sier ja til alt av dyre veiprosjekter som kommer på Jon Georg Dales (Frp) bord. Da blir det enormt mye bompenger, og da blir det samlede trykket altfor høyt. Frp har ødelagt spleiselaget dette skulle være, mener byrådslederen i Bergen.

