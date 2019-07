Utenforskap: Mange barn i Norge opplever at foreldrene deres ikke har råd til å la dem få de samme opplevelsene som vennene, som for eksempel det å dra på ferie. «Ferie for alle», i regi av Røde Kors, er et tilbud som bøter på dette for iallfall noen av disse barna. Bildet er tatt på familiesenteret Haraldvangen i Hurdal, hvor mange barn får fine dager også denne sommeren.