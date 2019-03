Lokal Frp-topp sammenligner Lan Marie Berg med Gestapo-leder Heinrich Himmler

Ole Jacob Johansen er førstekandidat i Asker foran høstens kommunevalget 2019. Den tidligere varaordføreren er også gruppeleder Asker Frp, styremedlem i Viken Frp, og vararepresentant til Stortinget.

Frem til sent onsdag kveld lå det en åpen post på hans Facebook-side der han tilsynelatende sammenligner MDG-topp i Oslo, Lan Marie Berg, med nazi-toppen Heinrich Himmler, og den unge, svenske klimaaktivisten Greta Thunberg med Himmlers datter.

I en sammenstilling av flere bilder har Johansen sidestilt blant annet to bilder der Berg poserer sammen med Thunberg på det ene, mens SS-kommandanten som var en av de mest sentrale naziaktørene bak holocaust, poserer med sin datter på det andre.

16-årige Thunberg, med sine karakteristiske fletter, er i en annen sammenstilling plassert ved siden av et propagandabilde av en ung, blond jente med fletter foran et vaiende svastika-flagg.

Over bildene står det på italiensk: «Tiden går, men teknikken til å manipulere massene er den samme».

Slettet posten

Etter å ha latt posten ligge åpent på sin Facebook-side i 22 timer, ble den sent onsdag kveld slettet.

Kort tid før det skjedde, var Johansen aktiv i kommentarfeltet. Der ga flere uttrykk for at de var enige med ham, men han ble også møtt med kritikk

«Vi trenger ungdommens visjoner, energi og handlekraft, ikke redusere dem til naive og lettlurte verktøy for manipulerende politikere og makthavere», het det i en av tilbakemeldingene.

«"Ikke redusere dem til naive og lettlurte verktøy for manipulerende politikere og makthavere." Men det er jo nettopp det Thunberg er», svarte Johansen.

Kort tid etter slettet han altså posten. Tidligere på kvelden forsøkte Dagsavisen å nå Johansen per telefon og tekstmelding. En stund etter at posten var fjernet, svarte han med en tekstmelding:

«Hei, takk for henvendelse. Innlegget var ment å vise at barn utnyttes i propagandaøyemed, men jeg ser at det kan gi uheldige assosiasjoner og innlegget er derfor slettet», skrev Johansen.

«Jeg vurderte at innlegget kan misforstås»

I en tekstmelding tilbake stilte Dagsavisen to spørsmål.

• «Kan du utdype hvorfor du mener det er relevant å sette bilder av Lan Marie Berg/Greta Thunberg og Heinrich Himmler/Himmlers datter side om side, under teksten du har skrevet?»

• «Og siden den italienske teksten over propaganda-bildet/Thunberg-bildet oversatt betyr: «Tiden går, men teknikken til å manipulere massene er den samme» - innebærer det at du mener at politikere som agiterer for klimasaken gjør det med samme metoder som nazi-regimet agiterte for Det tredje riket?»

«Jeg har ingen kommentar utover det jeg allerede har sagt. Jeg vurderte at innlegget kan misforstås og det er derfor slettet», var det eneste Johansen svarte.

Partifelle tar avstand

– Det er virkemidler og en ordbruk han absolutt ikke skulle brukt, og det har han tydeligvis skjønt selv siden han slettet innlegget. Og det er positivt. Når slike ting postes på Facebook er det åpenbart at det kommer til å eskalere i kommentarfeltet, sier stortingsrepresentant i Frp, Roy Steffensen, til Dagsavisen.

Han påpeker at han verken har fylkestilhørighet med Johansen eller andre roller i partiet som tilsier at skal kommentere Facebook-posten fra partifellen i Asker.

Tidligere denne uka tok han imidlertid et oppgjør med det han mener er en debattkultur i kommentarfeltene i sosiale medier som har sporet helt av, og det er på bakgrunn av det oppgjøret at Dagsavisen kontakter ham.

Steffensen er tydelig på at politikere har et ansvar for hvordan de ytrer seg og virkemidlene som brukes. Hvor politikerne selv legger lista når de uttaler seg, kan påvirke hvor hardt det går for seg i kommentarfeltene. påpeker han.

– Han har en posisjon, og slike poster kan føre til at andre som stemmer på ham og ser opp til ham gjerne bruker enda sterkere virkemidler. Vi som politikere har ansvar for å holde en anstendig tone i debatten, sier han.

Dagsavisen har vært i kontalt miljøbyråden i Oslos kontor på rådhuset, uten å lykkes med å få fatt i Lan Marie Berg.