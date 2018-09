LO-topp avviser ikke fire dagers arbeidsuke

Innenriks

Av Aslak Bodahl, ANB

– Temaer som sekstimersdagen og en arbeidsuke på fire dager må vi ta innover oss for å holde arbeidsstyrken oppe, få folk til å stå lenger i jobb og gi flere tilgang til arbeidsmarkedet, sier leder Mette Nord i Fagforbundet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Les også: LO skal snekre en plan for sekstimersdag

Samme bakteppe

En fire dagers arbeidsuke er realistisk i løpet av dette århundret hvis selskapene blir tvunget til å dele fordelene av ny teknologi med arbeidstakerne sine, mener den britiske LO-lederen Frances O’Grady. Hun begrunner det med framveksten av kunstig intelligens og robotisering.

– Bakteppet vårt er det samme. En reduksjon av arbeidstiden er et av virkemidlene i det vi utreder og legger til rette for nå. Målet er å løfte en stor sosialreform fra 2021 og utover. En annen innretning på arbeidstiden enn i dag kan gjøre det mulig for flere å jobbe fullt, understreker Nord.

I en tale til det 150. landsmøtet for arbeidstakernes hovedsammenslutning TUC oppfordret O’Grady selskaper til å bruke store overskudd fra de teknologiske framskrittene til å kutte antall arbeidstimer i uken og dermed redusere stress blant ansatte.

Les også: Viktig med sekstimersdag

Vinn vinn-situasjon

LO har også vedtatt krav om innføring av ulike former for arbeidstidsforkortelser, blant annet sekstimersdagen. Lederen i det mektige Fagforbundet, som har 365.000 medlemmer, påpeker at den viktigste kapitalen og økonomiske ressursen er folkets arbeidsevne og arbeidskraft.

– Det er viktig i framtiden at flere kan leve av eget arbeid enn trygd og at flere kan leve lenger av egen inntekt enn av en dårlig pensjon. Det gir mer bærekraft i økonomien og i arbeids- og privatlivet. Det er en vinn vinn-situasjon for alle. Innretningen på arbeidstiden og tidsperspektivet for gjennomføringen er en diskusjon vi må ta med flere, sier Mette Nord.

Redusert arbeidstid er allerede nå normen når ansatte går i helkontinuerlige skift, ifølge Nord.

– 400.000 personer står i dag utenfor arbeidslivet med ulike helseplager. Derfor vil en redusert arbeidstid, det være seg en sekstimersdag eller en fire dagers jobbuke, frigjøre tid til kompetanseheving og sørge for at flere får jobb og kan stå lenger i arbeid, legger hun til.

Les også: – Borgerlønn kan redde oss fra kaos

Gir nettgigant skylden

Fagforeninger i Storbritannia har pekt på Amazon, verdens største plattform for netthandel, som et problem. Årsaken er at lagerarbeidere i selskapet angivelig blir behandlet som «roboter». O’Grady i LO i Storbritannia går hardt ut mot Amazon-grunnlegger Jeff Bezos. Amazons markedsverdi passerte nylig 1.000 milliarder dollar på Wall Street, bare slått av Apple i børsverdi.

– Bezos eier et selskap som tjener milliarder av kroner, mens ansatte segner om av utmattelse på jobb. Vi trenger sterke fagforeninger som kan kontrollere arbeidsplassene, sier hun.

– Fagforeningene kjempet for åtte timers arbeidsdager på 1800-tallet, og på 1900-tallet fikk vi to dagers helgefri og ferie med lønn. I det 21. århundre er det på tide å heve ambisjonsnivået ytterligere. En fire dagers arbeidsuke med gode lønnsbetingelser er realistisk. Vi må dele på rikdommen som teknologien gir oss og ikke la toppsjefene sitte igjen med alt, mener O’Grady.

– Dette er et globalt problem, og det er fint at også andre land har de samme tankene. Balansen mellom arbeid og kapital er viktig. Gevinsten av digitalisering og ny teknologi må ikke gå til arbeidsgiveren alene. Dette er midler som kan brukes på kortere arbeidstider, kompetansereformer og etter- og videreutdanning, mener Nord. (ANB)

Tommel ned

Heidi Nordby Lunde, arbeidspolitisk talsperson i Høyre, vender tommelen ned for å vurdere en arbeidsuke på fire dager i framtiden.

– Selv med automatisering vet vi at mange vil måtte jobbe noe mer og stå lenger i arbeid for å finansiere morgendagens velferd, sier Nordby Lunde til ANB.

– Robotisering og automatisering er nødvendig på toppen av dette for å bidra til den nødvendige produktivitetsveksten vi trenger i økonomien. Det er en forutsetning dersom vi skal ha samme nivå på velferdstjenestene i framtiden som i dag, understreker hun. (ANB)

Les også: Hvordan få slutt på fattigdom? Gi alle penger