LO-sjefen hyller avtroppende NHO-direktør

Av NTB og Bjørn S. Kristiansen

Kristin Skogen Lund slutter som administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) for å bli ny konsernsjef i Schibsted Group.

– Det blir vemodig å slutte i NHO etter seks helt fantastisk spennende og meningsfylte år, men jeg gleder meg samtidig stort til å begynne i Schibsted – et spennende selskap som jeg kjenner godt etter mange år i ulike stillinger der fra 1998 til 2010, sier Skogen Lund i en pressemelding.

LO takker for godt samarbeid

– Dette var både overraskende og litt trist. Kristin Skogen Lund og jeg har samarbeidet godt gjennom mange år. Kristin har bidratt til å gi nytt liv til partssamarbeidet mellom LO og NHO, som er så viktig for den norske samfunnsmodellen og norske arbeidsplasser, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en pressemelding.

– Jeg vil takke Kristin for det gode samarbeidet og ønske henne lykke til i ny jobb, heter det videre.

I et portrettintervju med Dagsavisen i mars var Skogen Lund tydelig på at hun ikke kom til å bli i NHO-jobben til pensjonsalder. Det virket likevel ikke som at hun hadde noen planer om å gi seg med det første:

– Jeg håper jeg vil være den første til å se det selv når det er på tide å gi seg, men jeg skal ikke legge skjul på at jeg håper det er en liten stund til den tida kommer, sa Skogen Lund da.

Går til Schibsted

Kristin Skogen Lund vil stå til disposisjon for NHO fram til 1. desember. Ole Erik Almlid, som fungerer som administrerende direktør mens Skogen Lund går på Forsvarets høgskole, vil fortsette som fungerende NHO-sjef inntil ny leder er på plass.

Deretter går altså ferden til Schibsted.

– Jeg er veldig glad for at kunne ønske Kristin Skogen Lund velkommen som Schibsteds nye konserndirektør. Jeg er overbevist om at hun er den rette lederen for den nye fasen som Schibsted nå går inn i, sier Schibsteds styreformann Ole Jacob Sunde.

Skogen Lund tiltrådte som administrerende direktør i NHO i november 2012. Hun kom da fra stillingen som konserndirektør i Telenor. Hun var også NHOs president fra 2010 og fram til hun tiltrådte som administrerende direktør.

Splitter opp

Ansettelsen av Skogen Lund skjer samtidig som Schibsted foretar en omorganisering av virksomheten og deles opp i to, der et nytt internasjonalt selskap – foreløpig kalt MPI – skal konsentrere seg om internasjonale rubrikkannonser. Dette selskapet skal ledes av nåværende konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Skogen Lund skal lede Schibsted ASA, som skal konsentrere seg om virksomheten i Norge, Sverige og Finland, inkludert rubrikkannonsevirksomheten i finn.no, blocket.se og tori.fi.

Ryssdal vil fortsette i sin nåværende stilling fram til Skogen Lund overtar.