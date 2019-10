Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

Under trontaledebatten i Stortinget torsdag, legger fire partier sammen inn et forslag om å be regjeringen registrere utviklingen av innleie fra bemanningsforetak og lage statistikk etter næring og fylke.

Det er Bjørnar Moxnes (Rødt) som legger fram forlaget på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, MDG og hans eget parti, Rødt.

Også andelen kortidsopphold fra EUs medlemsland skal registreres.

Samtidig ber partiene regjeringen legge fram forslag til tiltak som forhindrer at utviklingen vi har sett i blant annet bygg- og anleggsbransjen sprer seg til andre sektorer.

Øker kraftig

LO-rapporten det vises til kom i forrige uke, og viser at innleien øker kraftig i industrien og at de nye jobbene som regjeringen skryter av i stor grad går til arbeidsinnvandrere på korttidsopphold.

– Rapporten til LO viser at antall innleide timeverk i industrien har økt med hele 61 prosent fra fjerde kvartal 2017 til fjerde kvartal 2018. De nye jobbene som regjeringa skryter av går i all hovedsak til arbeidsinnvandrere på korttidsopphold. Samtidig er det er en kraftig økning i innleie i industrien. Det betyr at jobboppgangen ikke går til fagarbeidere og faste jobber. Og det bekrefter det mange har mistenkt, nemlig at industrien går i samme retning som byggebransjen, der arbeidsinnvandring og økt innleie har ført til massiv sosial dumping og lav organisasjonsgrad, sier Bjørnar Moxnes til FriFagbevegelse.

– Mantraet i Norge har vært hele folket i arbeid, men det må være i faste og trygge jobber. Det hjelper lite at flere er i arbeid i industrien når stadig flere av oppdragene utføres av utlendinger på korttidsopphold, legger han til.

Etterlyste tallene

LO-rapporten baserer seg på bakgrunnstall i industrien som normalt sett ikke er tilgjengelige – og som ikke finnes for andre næringer. LO har etterlyst statistikk på dette feltet i lang tid.

– Om vi ikke vet noe om situasjonen er det umulig for Stortinget å sette inn riktige tiltak. Vi må ha fakta på bordet, krever de fire partiene.

– Det burde bekymre regjeringspartiene at innleiebruken i industrien er tilbake til nivået før oljeprisfallet, samtidig som produksjonen ikke er det. Det skyldes kraftig nedgang i bruken av egenansatte siden 2014. Det vi ser nå er trolig strukturelle endringer i industrien, ikke bare en annen konjunktursituasjon.

Stortinget skal stemme over det felles forslaget fredag, etter at Trontaledebatten er ferdig. (FriFagbevegelse)