Torsdag 14. mars kunngjorde LO og NHO at de ikke greide å bli enige om årets lønnsoppgjør, og onsdag ble det klart at heller ikke den frivillige meklingen førte fram.

Dermed er det opp til riksmekler Mats Wilhelm Ruland å finne kompromisset som gjør at man unngår den første streiken i et såkalt mellomoppgjør siden 2. verdenskrig.

Begge parter sier de er forberedt på lange dragkamper i Riksmeklerens kontorer på Grensen i Oslo. Utover det har både NHO og LO vært ordknappe etter bruddet, og dermed vet ingen utenom de som sitter i forhandlingsrommet hvor stor avstanden i realiteten er.

– Alle melkinger er krevende, men vi går alltid inn i en mekling med en ambisjon om å bli enige med motparten. Det gjør vi også denne gangen. Noe mer kan vi dessverre ikke si på dette tidspunktet, sier LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik til NTB.

– Vårt mål er å komme til enighet med LO i meklingen. Ingen tjener på en streik, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til E24.

Reallønnsvekst

Verken LO eller NHO har i løpet av forhandlingene villet vike fra sine respektive hovedkrav. Arbeidstakerne vil ha reallønnsvekst etter å ha bidratt med moderate lønnsoppgjør de siste årene, samt et ekstra løft for de lavtlønte som har blitt hengende etter over tid.

Arbeidsgiverne ser på sin side bekymret ut mot handelsmarkedet, og mener norske bedrifter må være styrket i konkurransen med utenlandske bedrifter etter årets lønnsoppgjør.

Sistnevnte mener NHO det er mulig å kombinere med reallønnsvekst. Det partene strides om, er hvor stor denne veksten skal være.

– Lønnskravene fra LO var for høye, slo Almlid fast etter bruddet tidligere denne måneden.

– LO konstaterer at det ikke har vært mulig å bli enig med NHO så langt, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen da organisasjonen krevde den frivillige meklingen avsluttet.

Mellom 3 og 4?

Den nøyaktige størrelsen på lønnskravet fra LO er ikke kjent. Før forhandlingene uttalte imidlertid Jørn Eggum, lederen for LOs største forbund i privat sektor Fellesforbundet, at man burde se en lønnsøkning på minst fire prosent. Stein Lier-Hansen hos motparten Norsk Industri slo på sin side fast at det var uaktuelt å se tretallet.

For at det skal bli reallønnsvekst må lønnsøkningen være på minst 2,4 prosent, ifølge Teknisk beregningsutvalgs (TBU) siste prognose for konsumprisindeksen. Den ble oppjustert etter nye inflasjonstall fra SSB tidligere denne måneden.

I tillegg til konflikten mellom partene i det private arbeidslivet har det vært en intern konflikt i LO i forkant av årets oppgjør. Eggum havnet i åpen strid med Fagforbundets leder Mette Nord da han uttalte at ansatte i kommunen og staten måtte tåle å få mindre enn de i industrien.

LOs rutinerte forhandlingssjef Knut Bodding har imidlertid avvist at dette vil prege årets lønnsforhandlinger.

Post og hoteller

Finner ikke riksmekleren noen løsning i forhandlingene mellom LO/YS og NHO, blir 23.000 LO-medlemmer og rundt 1.600 YS-medlemmer tatt ut i streik fra 1. april.

Blant selskapene som vil rammes av første streikerunde finner man Statkraft, Bring, PostNord, Skanska, Securitas, Scandic Hotels, Ringnes, Telenor, Coca-Cola, Veidekke og Aker Solutions ifølge en liste fra LO. Fra YS' side er Parat-medlemmer i Adresseavisen og Aller Media blant dem som er tatt ut i første streikeuttak.