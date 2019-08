LO-medlem: LO gir misvisende informasjon om boliglån-avtalen

Av Aslak Bodahl, FriFagbevegelse

Avtalen er inngått med Sparebank 1 Østlandet og Sparebank 1 SMN, som er tilsluttet i Sparebank 1-alliansen, og inkluderer blant annet boliglån for unge, førstehjemslån uavhengig av alder og boliglån for medlemmer over 34 år.

Kritisk medlem

I avtalen kan det oppfattes som om begge bankene er omfattet av alle de tre punktene i avtalen.

Hvis du er LO-medlem over 34 år og har en god sikkerhet (lån innenfor 50 prosent av boligverdi), gir avtalen deg en rente fra 2,32 prosent. Men dette gjelder kun for Sparebank 1 SMN.

Sparebank 1 Østlandet kan ikke tilby medlemmene i denne kategorien samme betingelser. LO-organiserte tilbys en rente på 2,45 prosent.

– Det er merkelig at LO ikke forhandler fram like avtaler med de to bankene. At disse bankene nå skal konkurrere mot hverandre, høres pussig ut. Informasjonen er misvisende, sier Vidar Martin Hasle Jensen, som er LO-medlem og organisert i NTL, til FriFagbevegelse.

Han vil likevel ikke at kritikken skal stå i veien for det glade budskapet om bedre lånevilkår.

– Det er fint at LO har jobbet for å få på plass denne avtalen. Den kan jeg bruke aktivt til å rekruttere mye medlemmer, sier han.

Ikke samme prisliste

Da Hasle Jensen spurte Sparebank 1 Østlandet om hvorfor ikke banken gir de samme betingelsene som i avtalen, fikk han følgende svar:

«Årsaken til at det er forskjell på renten oppgitt i nyhetsbrev til LO-medlemmer og vår prisliste, er at LO har inngått avtale med de to bankene Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 Østlandet. Bankene har ikke samme prisliste, og rentene i nyhetsbrevet er de laveste fra de to bankene på de forskjellige produktene».

Betingelsene er altså ulike i de to bankene. Ifølge LO-sekretær Terje O. Olsson har ikke bankene lov til å samordne prisene.

– Vi vil oppfordre medlemmene til å undersøke hvilken bank som gir de beste betingelsene for deres økonomiske situasjon. Avtalen med de to sparebankene innebærer at alle LOs medlemmer kan få tilgang til svært fordelaktige betingelser på boliglån, helt ned til 2,25 prosent for førstehjemslån og 2,32 prosent for andre boliglån, sier han til FriFagbevegelse.

Bankene har ingen geografisk begrensning for de som omfattes av avtalen med LO. Det betyr at alle LO-medlemmer kan få tilbud om en rente på 2,32 prosent dersom de henvender seg til Sparebank 1 SMN.

Må be om det selv

I gigantavtalen som innebærer at LO-medlemmer får boliglån med rente ned mot 2,25 prosent i Sparebank 1 SMN, vil ikke medlemmer som allerede er kunder i banken automatisk få bedre vilkår enn de har i dag. De 30.000 kundene det gjelder må be om det selv.

– Det er riktig at LO-medlemmer som allerede har et kundeforhold i Sparebank 1 SMN eller Sparebank 1 Østlandet, ikke automatisk flyttes over på de nye vilkårene. Bankene må i disse tilfellene gjennomgå den enkeltes økonomi for å se om de oppfyller vilkårene, og for å kontrollere at vedkommende fortsatt er medlem av et LO-forbund. Vi kan ikke utlevere medlemslister til bankene, så dette må sjekkes én og én, sier Olsson.

Sparebank 1 SMN har, ifølge Nettavisen, 60.000 LO-medlemmer som kunder, og 30.000 av disse kundene har boliglån. LO har 175.000 kunder i bankens nedslagsfelt.

– Min oppfordring til LO-medlemmer som allerede har kundeforhold i disse bankene, er at de snarest tar kontakt med banken for å få tilgang til de nye vilkårene. Bankene har forsikret oss om at gamle kunder vil bli tatt godt vare på, og vi vil følge opp overfor bankene for å se hvor stor andel av eksisterende kunder som blir konvertert over på ny avtale, forteller LO-sekretæren.