Av Aslak Bodahl, FriFagbevegelse

Når LO og LO-forbundene nå tilbyr boliglån til medlemmer som kjøper bolig for første gang, er tilbudet om en nominell rente fra 2,25 prosent også en av landets aller beste betingelser.

– Med rentebetingelser som gjør det mulig å håndtere lånet, kan flere unge få innpass i boligmarkedet. Det bidrar til mindre sosiale forskjeller, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til FriFagbevegelse.

Større trygghet

Avtalen er inngått med Sparebank 1 Østlandet og Sparebank 1 SMN, som er tilsluttet i Sparebank 1-alliansen, og omfatter boliglån for medlemmer over 34 år, boliglån for unge og førstehjemslån uavhengig av alder. Dette er en del av fordelsprogrammet LOfavør.

– Vi har et veldig godt fordelsprogram for fagorganiserte gjennom LOfavør. Nå er vi glade for å tilby medlemmene enda bedre betingelser på boliglån. Det betyr større trygghet i hverdagen, sier han.

Den nominelle renta på førstehjemslånet fra 2,25 prosent er lavere enn det arbeidstakerorganisasjonene YS (2,34), Unio (2,69) og Akademikerne (2,32) kan tilby sine medlemmer. Vi fant ingen prisliste som Nito har for sine medlemmer.

– Svært konkurransedyktig

Økonom Hallgeir Kvadsheim, kjent fra TV3-programmet «Luksusfellen», mener den nye LO-avtalen gir spesielt unge og førstegangsetablerere en svært konkurransedyktig rente.

– Det er også interessant at LO gir en såpass god rente til kunder med god sikkerhet (50 prosent). Det er en gruppe som etter min mening bankene ikke tidligere har satset nok på. Men det er svært viktig at LO-medlemmer følger med på finansportalen.no om renta står seg over tid og ikke bare er et lokketilbud, sier Kvadsheim til FriFagbevegelse.

Unge trenger ofte råd og veiledning om hvordan de kan skaffe seg egen bolig. LO har derfor også lagt vekt på at bankene skal tilby personlig økonomisk rådgivning til de som ønsker det.

– Det er studiestart i disse tider. Er du student og har tenkt å kjøpe deg din første bolig de kommende årene, bør du derfor melde deg inn i LO. Da får du blant markedets beste rentebetingelser, mener Hans-Christian Gabrielsen. (FriFagbevegelse)

Dette er bankavtalen

LOfavør Førstehjemslån

• Lån innenfor 85 prosent og øvrige krav i Boliglånsforskriften

• Gjelder lån til kundens første bolig og kan ikke økes eller refinansieres til samme vilkår

• Nominell rente fra 2,25 prosent

LOfavør Boliglån Ung

• Lån innenfor 85 prosent av boligverdi og øvrige krav i Boliglånsforskriften

• Gis til kunder 18–34 år

• Nominell rente fra 2,32 prosent

LOfavør Boliglån

• For kunder over 34 år

• Lån innenfor 75 prosent av boligverdi og ellers innenfor Boliglånsforskriften.

• Den nominelle renta er fra 2,50 prosent

• Lån innenfor 50 % av boligverdi og ellers innenfor Boliglånsforskriften, fra 2,32 prosent