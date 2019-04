– Jeg er skuffet over at Ap nå går bort fra det kompromisset som ble inngått i 2017. Vi mener det var godt og at det står seg, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til Dagsavisen.

Aps landsmøte gikk i april 2017 inn for en tredelt løsning: Utenfor Lofoten skal et belte på 50 kilometer fra land samt Vestfjorden være petroleumsfri sone. Området lengst unna Lofoten, Nordland VI, åpnes for konsekvensutredning. For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap.

LO gikk inn for nært identisk kompromiss på sin kongress i 2017.

Leder av Fellesforbundet Jørn Eggum, mener snuoperasjonen til Ap er unødvendig, og ren symbolpolitikk.

Vi burde stått på vedtaket på landsmøtet for to år siden. Nå kommer mange til å bruke dette mot oss. De vil si at vi ikke er til å stole på i petroleumspolitikk, at vi vingler. Det er unødvendig.

– Det blir som diesel-vedtaket under den rødgrønne regjeringen. Da oppfordret regjeringen folk om å kjøpe dieselbil, før man plutselig snudd og mente diesel var så skadelig at avgiftene måtte opp. Det er fortsatt, så mange år senere, folk som gnåler på meg om den saken.

Han understreker at Aps nye standpunkt er svært skuffende for Fellesforbundets medlemmer, som skal ut å drive valgkamp for Ap til høsten.

Hyller AUF

Samtidig kommer han med honnør ord til Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, AUF.

– Jeg har ingen problemer med å skjønne AUF. Jeg hyller dem gjerne, de slåss for sitt standpunkt. Det er viktig for partiet med flinke ungdommer. Jeg synes det er verre med fylkeslagene som har gått inn for å endre vedtaket for to år siden, sier Eggum.

– Hva har dere fått i retur for å gå med på dette?

– Det finnes ingen dissensforslag, så dette blir vedtatt uansett hva vi ønsker. Men næringspolitikken som helhet er helt i tråd med våre ønsker, på alle andre områder. Det vil bli klart når den legges fram litt senere i dag. Så var det vel dette vedtaket som måtte til for å få alt det på plass, sier forbundslederen.

– Uheldig

Også LO-sekretær Are Tomasgard er skuffet.

– Det er veldig uheldig og uforutsigbart å snu i en sak midt i stortingsperioden, sier Tomasgard til Dagsavisen.

– I år er det kommune- og fylkestingsvalg. Der har oljepolitikken en veldig liten plass. Derfor er det uheldig at denne saken har fått så mye oppmerksomhet, og det bekymrer oss om vi nå får en uforutsigbar oljepolitikk, sier LO-sekretæren.

La vekk vern

Gabrielsen mener samtidig at Aps nei til konsekvensutredning av LoVeSe, ikke endrer noe reelt sett med norsk oljepolitikk.

– Den parlamentariske situasjonen vi har nå blokkerer for at vi får gjort noe med disse områdene uansett. Det er regjeringen som har valgt å legge den saken bort, sier Gabrielsen.

Han trøster seg også med at resten av Arbeiderpartiets oljepolitikk blir liggende.

– Det blir ingen endring i oljeskatteregimet, eller noen sluttdato for oljen. Krav om å verne områdene legges også vekk, sier LO-lederen.