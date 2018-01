Innenriks

Paraplyorganisasjonen Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) gikk onsdag ut og oppfordret partienes ungdomsorganisasjoner jobbe hardt og jevnt for å gjøre det trygt for alle unge å delta i politikken.

– Må vite hvor det kan varsles

– LNU har jobbet med forebygging og håndtering av overgrepssaker og annen grenseoverskridende oppførsel i 20 år, forteller generalsekretær Andreas Borud.

De har også et eget kompetanseprogram for dette som heter Trygg.

LNU trekker her fram viktigheten av gode rutiner, kultur og beredskap.

– Når det gjelder rutiner må det være klart for alle i organisasjonen hvem de kan varsle til, hva som skjer når de varsler og at retningslinjene er kjent for alle i organisasjonen.

For å hindre en ukultur i organisasjonen bør alle kunne sette ord på hva som er å gå over grensen, mener Borud.

– Må ha beredskap

– I tillegg vet vi at det er enkelte faktorer som øker risikoen for at slike grenser blir trådd over. Risikoen er større når det er alkohol involvert og når det er skjeve maktforhold. Skjeve maktforhold kan for eksempel oppstå fordi personen er eldre eller er i en ledende posisjon. Når disse risikofaktorene er til stede pålegger det ledelse i partiet og voksne personer et spesielt ansvar, sier Borud.

Han mener det er viktig at ungdomsorganisasjonene også har god beredskap for å håndtere saker som oppstår.

– De må kunne ta vare på den som blir utsatt og ta vare på organisasjonen. Vi bidrar også gjerne her. For eksempel med å råde organisasjonen om når politiet bør involveres, sier generalsekretæren.

