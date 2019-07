Solen stråler og vannet holder 20 grader på Sørenga i Oslo. Overalt kryr det av solbrune kropper og blide fjes. Ved stupetårnet holder operativ leder for strandlivredderne i Oslo vakt. Mens vi står og prater, får han plutselig øye på ei jente med hodet lavt bakoverlent i vannet før hun dukker under. Moren svømmer like ved. Likevel kaster han seg på Surf Rescue-brettet. Tilbake på brygga konstaterer han:

– Falsk alarm. Heldigvis. Men alle tegnene var der, og da er det viktig at vi reagerer. Ofte oppfatter ikke andre som er i vannet faresituasjonen fordi den som holder på å drukne, ikke greier å si ifra, forklarer Christian Fredrik Nagell-Erichsen.

Christian Fredrik Nagell-Erichsen hopper raskt uti vannet når han oppdager en usikker situasjon.

De seks siste årene har han brukt hver eneste sommer til å jobbe som strandlivredder – nå med operativt ansvar for alle de autoriserte livredderne på de bemannede strendene Huk, Sørenga, Ingierstrand og Hvervenbukta i regi av Oslo kommune. Nytt av året er også et pilotprosjekt på Rørestrand badeplass i Horten.

Under fjorårets hetesommer ble 29 personer reddet fra drukningsfare av livredderne. Hele 6.596 risikohendelser ble registrert.

Fra lek til faresituasjon

– Oppblåsbare badeleker kan være en falsk trygghet. Vi har også sett at barn vipper rundt og blir hengende opp ned i vannet med en badering sittende fast rundt livet. Det foreldrene trodde var en trygghet, kan plutselig utgjøre en fare. Vi har også mange eksempler på at personer med store baderinger og badedyr blåser langt utover og trenger hjelp for å komme inn til land igjen, forteller Nagell-Erichsen, som likevel har lagt merke til en annen trend han misliker sterkt:

– En del foreldre kan bli flinkere til å heve blikket og være oppmerksomme på barna sine når de er i vannet. Du bør ikke holde på med andre ting, og slett ikke sitte med nesa ned i mobilen eller nettbrettet, advarer livredderen.

Han har flere ganger tatt kontakt med foreldre og høflig bedt dem om å passe bedre på barna sine.

– Noen setter seg rett ved livredderne i håp om at vi skal ta ansvar. Da må vi understreke at barnas sikkerhet er deres ansvar og at vi skal holde oppsyn med hele badeplassen, sier Christian Fredrik Nagell-Erichsen til Dagsavisen.

Mamma passer på

Denne dagen er trebarnsmamma Charlotte Ottesen fra Oslo på Sørenga for å bade sammen med barna Niklas (7), Emmie (2), Ella (9 måneder) og en supersøt flytende enhjørning.

Mamma har for lengst erkjent at det ikke er snakk om å rette oppmerksomheten mot noe annet enn barna:

– Jeg tok med meg strikketøyet og tenkte å ta det fram hvis ungene tok seg en liten lur, men sånn er det ikke blitt, ler Charlotte, som har hendene fulle når et barn vil sitte på teppet og en annen unge vil ned til vannet.

Charlotte Ottesen slapper ikke av når hun er på stranda med de tre barna sine.

Hun er svært bevisst på å være påpasselig når et av barna sitter på badeleken:

– Jeg hadde selv en utrolig skremmende opplevelse med å komme for langt ut da jeg var liten. Det sitter fortsatt i. Selv om Niklas kan svømme, får han bare bruke den der han kan stå. Når toåringen er ute i vannet står jeg rett ved, forsikrer Charlotte Ottesen, og legger til:

– Det er ikke mye avslappende strandliv lenger, men det er deilig uansett.

