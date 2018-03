Innenriks

– Jeg synes det er synd å se at hun som har mange positive kvaliteter som politiker ikke vil eller evner å justere kursen på en måte som kunne fungert, og som kunne reddet henne fra at det endte slik.

Det sier Mathias Fischer, kommentator i Bergens Tidende og tidligere Venstre-politiker.

I fjor høst skrev han den uautoriserte biografien «Kors på halsen: Sannheten om Sylvi Listhaug», om Listhaugs vei til toppen i norsk politikk. Da spådde Fischer at Listhaugs aggresive debattstil kunne bli et problem for det borgerlige samarbeidet. Et drøyt halvår etter måtte Listhaug trekke seg som justisminister etter hard kritikk for sin debattstil, og mistillitsforslag som følge av et debattutspill på Facebook.

– Sylvi Listhaugs stil har vært slik helt fra starten av. Hun liker å krangle og provosere fram debatter. Hennes stil har alltid dreid seg om å angripe motstandere. Jeg tror ikke hun kjenner noen annen måte å være politiker på. Hun har fått hint om å endre stil, men det endte med at hun måtte gå av som statsråd, så det virker som hun ikke klarer å endre seg, sier Fischer.

Les også: Åtte Listhaug-skandaler vi ikke glemmer

– Det er positivt at hun klarer å skape entusiasme og kommunisere med folk som ikke ellers bryr seg om politikk. De færreste andre politikere klarer det, og brukt på riktig måte er det noe politikken virkelig trenger. Velger hun framover en mer moderat tone og snakker om flere tema enn innvandring, kan hun bli en viktigere politiker for Fremskrittspartiet.

«Ikke effektiv statsråd»

«Hun satt i Erna Solbergs regjering i 1616 dager. Ikke en av dagene var Sylvi Listhaug en effektiv statsråd», skrev Fischer i sin kommentar i Bergens Tidende, etter Listhaugs avgang tirsdag ettermiddag. Her regnet han opp hvor lite han mener Listhaug klarte å oppnå av politisk gjennomslag både som landbruksminister, innvandrings- og integreringsminister, og justisminister.

– Dette henger sammen med hennes stil. Fordi hun er mer opptatt av konflikt enn å bygge broer, blir hun en mindre effektiv statsråd. Hun virket uinteressert i å ha et godt forhold til Stortinget. Hun syntes det var gøyere å være i konflikt med Venstre og KrFenn å ha et godt forhold til dem, sier Fischer. Han mener grunnen til Listhaugs konfronterende stil, er at hun ofte har havnet i en outsider-posisjon i politikken:

– I Fremskrittspartiets Ungdom var hun kristenkonservativ kvinne i et miljø av liberalistiske menn. Hun var innflytter fra Møre og Romsdal som ble byråd i Oslo. Hun har alltid vært litt utenfor i politikken, hun har aldri hatt et stort flertall bak seg. Da må hun kjempe om oppmerksomheten, sier Fischer.

– Må kjempe mer om oppmerksomheten

Når hun nå går av som statsråd, går hun til det som i sammenligning outsider-posisjon i Stortinget. «Jeg har ikke tenkt å legge om stilen i det hele tatt», sa Listhaug i et direkteintervju med Dagsrevyen tirsdag kveld, og lovte tøffe debatter om innvandring med Jonas Gahr Støre.

– Som stortingsrepresentant kan hun være enda mer kontroversiell enn som statsråd, men hun har ikke samme tyngde. Nå må hun kjempe mer om oppmerksomheten. Christian Tybring-Gjedde sier mye kontroversielt uten å vekke like mye oppmerksomhet. Det er mulig folk vil gå lei om Listhaug bare fortsetter på samme måte, mener Fischer.

Flere har nå spekulert i om Sylvi Listhaug blir Frps neste partileder. «Sylvi Listhaug er Frps kommende partileder - om hun selv vil», sa fylkesleder i Finnmark Frp Odd Eilert Persen til Dagens Næringsliv tirsdag kveld.

– Styrer Listhaug nå mot å bli partileder?

– Det vil være lettere å svare på om noen uker, når vi ser hvordan Listhaug ter seg i Stortinget. Hun blir neppe partileder hvis hun fortsetter på samme måte som innvandringspolitisk talsperson. Om hun utvider sin politiske porteføljøe, og blir samferdselspolitisk talsperson eller næringspolitisk talsperson, har hun mulighet til å bli en mer helstøpt politiker for Fremskrittspartiet, istedenfor en som bare skaper støy om innvandringspolitikk.

Les også ARNE STRAND: Listhaug uten tillit