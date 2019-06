– Jeg er utålmodig etter å få denne oversikten. Askøy bør være en vekker for alle kommuner som vet de ikke har alt på stell, sier Listhaug til VG.

Listhaug vil pålegge alle landets kommuner å rapportere om tilstand, vedlikeholdsplaner og investeringsbehov for vannverk og ledningsnett, og det er Mattilsynet som skal foreta kartleggingen.

Saken fortsetter under bildet

Sylvi Listhaug. Foto: Berit Roald/NTB scanpix

– Vi vet at vedlikeholdsetterslepet er stort. Men innbyggerne har rett til å forvente trygt og godt vann. Når kommunen ikke leverer på kvalitet, kan følgene bli veldig alvorlige og tilliten til kommunen svekkes, sier hun.

Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers sier til NTB at hun ønsker Listhaugs initiativ velkommen.

– Vi har i år, for tredje gang på ti år, sett på tilstanden til norske vannforsyningsanlegg. Like lenge har vi etterspurt et sterkere statlig engasjement for å sikre drikkevannet til norske forbrukere. Det er riktignok trist at det måtte en tragedie som Askøy til før politikerne våknet, sier hun.

Les også: Kvinne (72) fra Askøy døde på sykehus: – Viser alvorligheten i situasjonen

Døde på sykehus

En 72-årig kvinne fra Askøy som ble innlagt på Haukeland universitetssjukehus med mage- og tarmsymptomer i helgen, døde onsdag.

Kvinnen fikk påvist Campylobacter. Hun hadde fra før av en alvorlig sykdom, og det er derfor uklart hva dødsårsaken er. Avdøde skal obduseres, opplyser Helse Bergen.

Bakterien er den samme som er funnet i drikkevannet på Askøy. Campylobacter kan gi mage- og tarminfeksjon.

Politiet skal undersøke om det er bakterien som er årsaken til dødsfallet og har vært i kontakt med Fylkeslegen om saken.

– Vi har mottatt beskjeden om at en pasient fra Askøy er død, med stor sorg. Vi har lyst til å uttrykke vår dypeste medfølelse til pårørende. Det er svært, svært trist og aktualiserer alvorligheten i situasjonen vi står i, sier varaordfører Bård Espelid (Askøylisten).

Foreløpig obduksjonsrapport

Dødsfallet onsdag skjedde én uke etter at en ett år gammel gutt fra Askøy døde, men det er ukjent om det var på grunn av Campolybacter-utbruddet.

Politiet har fått en foreløpig rapport etter obduksjonen av ettåringen, men vil ikke kommentere denne før de har gått gjennom den med foreldrene.

Ettåringen skal begraves fredag.

Etterforsker kommunen

Varaordføreren opplyser til VG at krisestaben i kommunen har opprettet en egen etterforskningsgruppe, som skal jobbe uavhengig av kommunal kriseledelse.

– De skal håndtere alt vi gjør med prøving, analyse og tiltak som går på etterforskning, med tanke på å finne årsak og smittekilde, sier Espelid.

Det ble onsdag funnet avføring fra hund og hjort på taket av et høydebasseng på Øvre Kleppe i øykommunen.

En representant fra Folkehelseinstituttet bistår kommunen i oppklaringsarbeidet og var ved høydebassenget for å hente ut miljøprøver til videre analyse.

Politiet har åpnet etterforskning mot kommunen for å finne ut om vannforurensningen på Askøy knytter seg til eventuelle brudd på drikkevannsforskriften.

2.000 syke

Rundt 2.000 personer har trolig blitt syke av drikkevannet på Askøy. Totalt har 49 voksne og 15 barn vært innlagt på sykehus som følge av sykdomsutbruddet.

For øyeblikket er sju personer fra Askøy innlagt på Haukeland. Tilstanden deres er ikke kritisk. To av pasientene ble innlagt i løpet av det siste døgnet, bekreftet universitetssykehuset torsdag morgen.

Mistanken om smitten i drikkevannet ble meddelt Askøys innbyggere torsdag 6. juni. Det er uvisst når drikkevannet kan friskmeldes.