Fredag ettermiddag overtok Sylvi Listhaug nøklene til sitt nye kontor som eldre- og folkehelseminister. Dermed må hun også samarbeide med Kristelig Folkeparti.

Listhaug kritiserte KrF og nå nyvalgt leder Kjell Ingolf Ropstad i boka «Der andre tier» i fjor høst, og ble selv møtt med kraftige reaksjoner. Da var ikke KrF og heller ikke Listhaug med i regjeringen. Det er de nå.

Les også: Moxnes om Listhaug-comeback: – Venstre og Høyre opptrer som dørmatter for Frp

– Flotte politikere

Fredag måtte hun svare på hvordan hun nå stiller seg til å samarbeide med partiet hun omtalte som uten ryggrad.

– Det blir veldig bra. Jeg har vært på Granavolden og med på å utarbeide den plattformen som regjeringen skal styre på. Jeg har møtt Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad og opplevd dem som flotte politikere, sier Listhaug.

– Jeg synes KrF virkelig er på rett kurs. De har flagget at de vil står enda tydeligere opp for de kristne verdiene og de norske verdiene, og det er noe som klinger veldig godt i mine ører, svarer Listhaug.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Snøen som falt i fjor

Listhaug måtte i fjor vinter gå av etter en Facebook-post der hun anklaget Ap for å være mer opptatt av å beskytte terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet. På spørsmål om hun har lært noe av sin forrige statsrådsperiode, svarer Listhaug:

– Det var snøen som falt i fjor. Jeg har hatt et år hvor jeg har lært kjempemasse. Jeg har lært om livet på Stortinget. Jeg har fått lov til å reise rundt og har trivdes veldig god med det, sier Listhaug.

Kommentar: Nesestyver for Ropstad (Helge Simonnes)

– Større politisk enighet

Fremover vil hun rette oppmerksomheten mot eldre og pleietrengende, men den påtroppende Frp-nestlederen kan ikke love at hun vil bruke all sin taletid på fagfeltet.

– Eldreomsorg er et område der det er større politisk enighet enn for eksempel innvandring. Jeg kommer til å fortsette å være meg selv, velgerne gjennomskuer om jeg ikke er det.

– Jeg er også leder for utvalget for politikkutvikling i Frp. Det engasjementet har jeg uansett, fortsetter hun.

Hege Ulstein skrev en gang om sylvilismen: "Enten er du med meg, eller så er du mot folket"

Viktig reform

Den nye eldre- og folkehelseministeren overtar en pult som er full av saker når Norges første statsråd på feltet blir byttet ut.

– Da jeg startet her, var pulten tom. Nå er pulten full av saker, så du får nok å gjøre videre, sa Åse Michaelsen før hun ga Listhaug et symbolsk hjerte under «nøkkeloverleveringen» fredag ettermiddag.

Michaelsen var Norges første eldreminister. Nå er hun byttet ut med Frp-stjerna Sylvi Listhaug. Etterfølgeren får blant annet ansvaret for å sette eldrereformen «Leve hele livet» ut i livet, samt hele folkehelseområdet.

– Reformen er ekstremt viktig. Den skal sørge for at eldre får bestemme selv og blir sjefer i eget liv. De skal få velge maten sin selv. Eldre skal ikke bare overleve, men leve livet helt til det siste, sa Listhaug.

Les også: Solberg: – Jeg har tatt opposisjonen på ordet

Les også: Støre: De eldre fortjener noe annet enn Listhaug-politikk