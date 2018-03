Innenriks

Av Birgitte Iversen og Linus Røvik Hauge

Listhaug var ventet til møtet, som startet i 15-tiden på Stortinget, men ble ikke observert verken på vei inn eller ut av møtet, som var over etter bare tjue minutter. NTB får i etterkant bekreftet at hun ikke deltok på møtet.

Sylvi Listhaug og de andre statsrådene i partiet var innkalt til et møte med Frps stortingsgruppe om mistillitsforslaget fra Rødt mot Listhaug, som Stortinget skal stemme over tirsdag.

Både Ap, Sp og SV har varslet at de vil støtte forslaget og alt avhenger av hva KrF faller ned på. KrFs stortingsgruppe får mandag råd fra partiets landsstyre om hvordan de bør forholde seg til situasjonen. Støtte til mistillitsforslaget, kan føre til at hele regjeringen går av.

Jensen håper på KrF

Frps partileder Siv Jensen var ordknapp på vei inn til møtet. Hun sier hun håper KrF har merket seg den uforbeholdne unnskyldningen fra både regjeringen og Sylvi Listhaug.

– Nå får vi vente og se hva KrF kommer fram til. Regjeringen og Sylvi Listhaug har gitt en uforbeholden unnskyldning fra Stortingets talerstol som jeg håper de har merket seg. Jeg tenker at vi av hensyn til landet må komme videre. Nå er det opp til statsministeren å redegjøre for konsekvensene av dette, og som hun har varslet vil hun gjøre det på Stortinget i morgen, sa Siv Jensen på vei inn til det ekstraordinære gruppemøtet på Stortinget mandag ettermiddag.

– Stikker dypere

Problemet med Sylvi Listhaug (Frp) som justisminister stikker dypere enn den aktuelle saken som kan utløse regjeringskrise, uttalte KrF-leder Knut Arild Hareide, da han innledet landsstyremøtet mandag ettermiddag.

Hareide minnet om at Listhaugs unnskyldning i Stortinget torsdag nærmest måtte hales ut av henne – seks dager etter den omstridte statusen på Facebook. Først på fjerde forsøk fikk hun det til, selv om det på forhånd var varslet av statsministeren.

Bråket startet etter at Listhaug la ut en post på sin Facebook-side fredag 9. februar, der hun anklaget Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av å beskytte terroristenes rettigheter enn nasjonens sikkerhet, etter at et lovforslag fra regjeringen led nederlag i Stortinget.

Hareide advarte mot å bagatellisere det hele som «bare noe som er skrevet på Facebook».

– Jeg tar avstand fra en slik bagatellisering. Når landets justisminister peker ut det eneste partiet som har vært rammet av terror på norsk jord, som et parti som setter hensynet til terrorister framfor nasjonens sikkerhet, er det en farlig vei å gå, sa Hareide.

Ba Erna løse krisen selv

Hareide fortalte at statsministeren i helgen fikk beskjed om at hun selv kan løse krisen.

– Det er statsministeren som selv bestemmer sammensetningen av egen regjering. Dersom statsministeren ikke ordner opp og i tillegg selv velger å stille kabinettsspørsmål, gjør hun det svært vanskelig for seg selv og regjeringen. Det er statsministeren som sitter med ansvaret, fortsatte Hareide.

Hareide går langt i å si at Solbergs autoritet svekkes som følge av det han omtaler som dobbeltkommunikasjon fra Fremskrittspartiet gjennom de siste fem årene.

– Dette har preget det offentlige ordskiftet på en negativ måte. Men frispillet fra regjeringsposisjon har konsekvenser, både for regjeringen som fellesskap, for forholdet til Stortinget og for statsministerens egen autoritet, sa han før landsstyret lukket dørene og fortsatte diskusjonen.

Statsminister Erna Solberg (H) ville mandag ikke kommentar KrF-lederens uttalelse om at hun selv har ansvaret for situasjonen om hun stiller kabinettsspørsmål.

Høyres stortingsgruppe skal ha et hastemøte tirsdag morgen klokka 9, ifølge VG.

(NTB)