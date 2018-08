Innenriks

Verken formelt eller reelt er det noen lederstrid i Frp nå, men dersom situasjonen skulle oppstå, er Listhaug Frp-velgernes soleklare favoritt. 48 prosent av partiets velgere svarte Jensen og 39 prosent Listhaug da Ipsos på vegne av Dagbladet spurte hvem de anser som best egnet til å lede partiet.

Listhaug sier at avisen har brukt tid og ressurser på en uinteressant problemstilling og at Jensen gjør en utmerket jobb. Jensen sier på sin side at hun er glad for etterveksten i partiet og glad for tilliten hun har.

Listhaug blir etter alle solemerker konstituert som ny nestleder i Frp etter avgåtte Per Sandberg når partiets sentralstyre samles mandag ettermiddag. Sentralstyret vil etter det NTB har grunn til å forstå også gi grønt lys for at Ketil Solvik-Olsen fortsetter som nestleder når han flytter til USA for å følge ektefellen som har fått jobb der.

NTB