Av Steinar Schjetne

Sylvi Listhaug (41) ble utnevnt som ny eldre- og folkehelseminister i statsråd fredag. Statsminister Erna Solberg sier det er et spennende område hun nå går løs på.

– Jeg vet vi får en statsråd som brenner og engasjerer og det går en tråd fra det å være landbruksminister til dette, sa Solberg da hun ønsket Listhaug velkommen tilbake i regjeringen.

Hun trakk fram at Listhaug både blir minister for de eldre i Norge, men også for folkehelseområdet og unges hverdag.

– Dette er et spennende område som er nært folks hverdag som nå får en handlekraftig politiker som ny statsråd, sier Solberg.

Les også: Moxnes om Listhaug-comeback: – Venstre og Høyre opptrer som dørmatter for Frp

Norges første

Sylvi Listhaug tar over posten som eldre- og folkehelseminister etter partifelle Åse Michaelsen, som har vært Norges første statsråd for eldresaker. Dermed gjør den profilerte og omstridte Frp-politikeren comeback i regjeringen, etter at hun ble tvunget av justisministertaburetten på grunn av et kontroversielt Facebook-innlegg om Arbeiderpartiet for et drøyt år siden.

Listhaug skrev at Ap prioriterer sikkerheten til terrorister høyere enn rikets sikkerhet, hvilket avstedkom voldsomme reaksjoner først og fremst fra Arbeiderpartiet, men også fra politikere i regjeringspartiene.

Les også: Hver tredje Frp-velger er borte

Kronprinsesse

Utnevnelsen kommer samme dag som Fremskrittspartiet møtes til landsmøte, der Listhaug etter alle solemerker kommer til å bli valgt til partiets 1. nestleder søndag. Valgkomiteen innstiller henne til vervet uten motkandidat.

Hun ble konstituert nestleder da Per Sandberg trakk seg fra vervet etter at han måtte gå av som fiskeriminister.

Listhaug blir ansett som den raskest stigende stjernen i Frp, og regnes av mange som den mest sannsynlige arvtakeren til ledervervet når Siv Jensen ønsker å tre tilbake. Når hun nå blant annet får ansvaret for regjeringens eldre- og omsorgspolitikk, skaffer hun seg tyngde på nok et av partiets kjerneområder.

Les også: Støre: «Jeg mener det er folkeskikk å ta imot en unnskyldning. Men dette holder ikke.»

Alkohol, tobakk og narkotika

Eldre- og folkehelseministeren har ansvaret for kommunale pleie- og omsorgstjenester, folkehelseområdet som omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid innen fysisk og psykisk helse, sosial ulikhet i helse, ernæring og mattrygghet, alkohol-, narkotika- og tobakksforebygging og smittevern.

Den påtroppende nestlederen har vært både landbruks- og matminister og innvandrings- og integreringsminister.

Listhaug innleder på landsmøtet på Gardermoen om kommunal- og fylkestingsvalget lørdag formiddag, da som nyslått statsråd og påtroppende 1. nestleder.

Les også: Åtte Listhaug-skandaler vi ikke glemmer

Sylvi Listhaug

* Født 15. desember 1977 i Ålesund. Gift, tre barn.

* Listhaug var byråd i Oslo med ansvar for pleie- og omsorgstjenesten, sosialtjenesten, rusomsorgen og barnevernet mellom 2006 og 2011.

* Seniorrådgiver i PR-byrået First House i Oslo i 2012.

* Landbruks- og matminister 2013-2015, senere innvandrings- og integreringsminister 2015–2018.

* Justis- og beredskapsminister fra 17. januar 2018. Gikk av 20. mars samme år.

* Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal i inneværende periode. Sitter nå i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

* Foreslått som første nestleder i Frp. Har vært konstituert i vervet siden september i fjor etter at Per Sandberg trakk seg.