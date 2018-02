Innenriks

Av Kristian Skårdalsmo

– Men vi tar dette på største alvor, og vi vil gjøre en innsats for å ta grep over situasjonen, sa Listhaug før møtet startet på Holmlia.

Justisministeren avviser at Holmlias situasjon minner om tilstandene i de utsatte svenske områdene, men påpeker at det er viktig å ta fatt i problemene tidlig. Listhaug påpeker at politiet ikke kan gjøre jobben alene, og at et samarbeid må til mellom mange ulike instanser.

– Vi har bevilget 30 millioner kroner til politiet for å øke innsatsen i området. Det både for forebygging og det å håndtere kriminelle gjenger, sier hun.

Allerede før helgen ble det klart at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) også deltar på møtet. Det kom i stand etter at Silje Kivle Andreassen, sogneprest i Holmlia kirke, før helgen sendte et åpent brev til politileder øst og Oslos byrådsleder.

Områdesatsing

I brevet krever hun svar fra politikerne på hva de har tenkt å gjøre med en situasjon som gjør at folk ifølge Andreassen føler seg utrygge.

Også leder for enhet øst oslopolitiet, John Roger Lund, deltar, sammen med lokale politikere og bydelens administrasjon.

– Vi skal gjøre vår del. Vi har områdesatsingen, satsing på barnehager, aktivitetsskoler og fritidsklubber. Så må politiet bekjempe kriminaliteten og bryte opp gjengene, slik man har erfaring fra blant annet Groruddalen. Det er også viktig å si noe fint til de som bryr seg og bor her, for det er et fantastisk område, sier byrådsleder Johansen.

Flere hendelser

Det er Oslo kommune, bydel Søndre Nordstrand og Oslo politidistrikt som sammen inviterer til folkemøtet. Hensikten er å informere om politiets, bydelens og kommunens arbeid, heter det på kommunens hjemmesider.

Onsdag i forrige uke ble en mann truffet av flere skudd på Holmlia, og det har de siste månedene vært flere voldshendelser i det samme området.

21. januar ble to menn i 20-årene knivstukket, og i begynnelsen av oktober ble en 21 år gammel mann skutt på Holmlia. Mannen ble kritisk skadd, men tilstanden bedret seg.

Det er ikke kjent om politiet knytter skytingen sist uke til noen av disse hendelsene.

Lokal uro

I sitt åpne brev viser sogneprest Andreassen til at skytingen sist onsdag skjedde ved 21-tiden, da mange av barna i området er på vei hjem fra aktiviteter.

– Vi kan ikke utsette barna vår for slik utrygghet – vi kan ikke ha det slik, skriver hun før møtet med politiet og politikerne.

– Vi ser fram til å høre deres analyse av situasjonen på Holmlia og få høre deres løsningsforslag.

Også på Facebook- siden We love Holmlia gir lokale krefter uttrykk for uro og bekymring. De mener storsamfunnet mangler både evne og vilje til å bidra fra sin side.

– Det går på tilliten løs, heter det.

– Flere tiår med nedprioritering må rettes opp.

Holmlia tilhører bydel Søndre Nordstrand sørøst i hovedstaden.

Vil ha gjengpoliti

Flere politikere har allerede meldt seg på debatten i kjølvannet av skytingen sist uke.

Ap-politiker Jan Bøhler har lenge fulgt oslopolitiets arbeid mot gjenger, og han vil nå ha en politienhet som utelukkende jobber med gjengkriminalitet.

– Så lenge politiet ikke klarer å jobbe tett på for å avdekke selve gjengstrukturen, ta bakmenn og avverge hendelser, risikerer vi hevnspiraler. For gjengene handler det om å gjenopprette ære og status, samt kontroll over områder og narkotikaomsetning, sa Bøhler nylig til Klassekampen.

Fungerende SV-leder Kari Elisabeth Kaski mener det er uholdbart at beboerne på Holmlia har opplevd skyting i sitt nabolag flere ganger i løpet av de siste to-tre siste månedene.

– Det skal være trygt å bo i Oslo uansett hvor du bor, sa hun til NTB sist uke.

– Vi må erkjenne at dette er et akutt problem og noe politikerne må jobbe sammen om for å løse, sier Kaski, som etterlyser ressurser til tiltak i revidert budsjett til våren.

(NTB)