Limi venter i spenning på KrF

Innenriks

Av Jon Even Andersen og Birgitte Iversen

– Det er spennende å se hva som skjer med KrF, om vi får en avklaring nå, eller om vi må vente til tirsdag. Men uansett utfall hos KrF har ikke vi noe behov for å møtes på nytt før vi møtes i Stortinget i morgen klokken 10, sa Limi til NTB etter det svært korte møtet i Fremskrittspartiets stortingsgruppe mandag ettermiddag.

Han legger til at det kan oppstå situasjoner underveis i mistillitsdebatten tirsdag som gjør at Frp eller et av de andre partiene får behov for å be om en pause for å holde et gruppemøte.

Han hadde ingen kommentar til KrF-leder Knut Arild Hareides oppgjør med justisminister Sylvi Listhaug (Frp) da Hareide åpnet det ekstraordinære landsstyremøtet som skal gi råd til stortingsgruppa om hvordan KrF bør stille seg til mistillitsforslaget mot justisministeren.

– Jeg ønsker ikke å si noe om det, nå venter jeg til vi får konklusjonen.

Limi sier han orienterte Frp-gruppen om debattopplegget for tirsdag:

– Dette er jo ikke noe vi har vært med på tidligere. Og da er det greit at gruppa blir litt forberedt på det. Det foreslåtte opplegget for debatten er at de parlamentariske lederne fra alle partiene får inntil ti minutters innledende innlegg. Så blir det tilsvarende for medlemmer av regjeringen, og deretter en fri debatt, sier Limi.

Eget gruppemøte

Etter et drøyt fire timer langt landsstyremøte, gikk KrFs stortingsrepresentanter inn til et eget gruppemøte i 16-tiden mandag.

KrF må avgjøre om partiet skal støtte Rødts mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp), og dermed også risikere at regjeringen stiller kabinettsspørsmål og går av.

Stortingsgruppa har bedt om råd fra landsstyret i saken. Nå må de selv konkludere. Det er ventet at partileder Knut Arild Hareide holder en orientering for pressen senere mandag. (NTB)