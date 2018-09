Lærere beskriver fryktkultur i Oslo-skolen

I forrige uke ble det kjent at flere i ledergruppen i Utdanningsetaten har varslet anonymt om skolebyråd Inga Marte Thorkildsens (t.v.) oppførsel, med beskrivelser som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende». Thorkildsen har på sin side sagt at samarbeidsforholdet med ledelsen i etaten har vært vanskelig over lang tid.