Oppsigelsen ble levert inn dagen før den store demonstrasjonen.

Fredag var lærer Monica Marcella Kjærstad selv på plass foran Stortinget sammen med noen av elevene sine, skriver NRK.

Den 46 år gamle læreren fra Spydeberg i Østfold mener at oppsigelsen hennes signaliserer at man må ofre noe i kampen mot klimaendringene.

I et intervju med lokalavisen Smaalenene, som først omtalte saken, sier Kjærstad at hun er opprørt over at elevene hennes ikke fikk gyldig fravær for å delta i protestmarsjen.

– Denne saken er så viktig at elevene trenger skolens støtte. Den måten skolen kan vise det på, er å la dem få godkjent fravær for politisk aktivitet. De stiller jo med underskrift fra foreldrene sine, sier hun til avisen.

Hun presiserer at oppsigelsen er rettet mot hele skoleverket, og ikke skolen hvor hun har vært ansatt.

Skoleledelsen vil ikke kommentere saken overfor avisen.

