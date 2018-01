– Lengre til høyre med Venstre

Innenriks

Med mange uklare formuleringer ser LO-leder Hans-Christian Gabrielsen med uro på den nye blågrønne politikken.

– På mange områder er det vanskelig å lese hva de faktisk mener, og de er generelt lite konkrete i plattformen. Men en ting kan vi slå fast: Regjeringen trekkes enda lenger til høyre med Venstre, sier Gabrielsen til Dagsavisen.

– Hva i plattformen underbygger dette, mener du?

– Det ser du på løftene om mer privatisering, mer skattekutt og flere signaler om ytterligere liberaliseringer.

Liberalisering

Arbeidsmiljøloven er et område hvor Norges største arbeidstakerorganisasjon frykter liberaliseringer.

Forrige stortingsperiode endret Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti arbeidsmiljøloven. Blant annet utvidet de arbeidsgivers adgangen til å ansette midlertidig, og åpnet for mer kvelds- og helgejobbing.

I Jeløya-plattformen skriver regjeringen at de vil fortsette arbeidet med å «modernisere og liberalisere» arbeidsmiljøloven.

Det liker LO dårlig.

I tillegg slås det fast at fagforeningsfradraget skal fryses på 2017-nivå.

– Det betyr i realiteten at det fryses på 2013-nivå, noe som innebærer en svekkelse av fradraget på 20 prosent innen perioden er omme. Et viktig bidrag til et organisert arbeidsliv mister verdi, sier LO-lederen.

Penger til pensjon

I plattformen slås det også fast at regjeringen ikke vil øke statens bidrag til avtalefestet pensjon (AFP) utover dagens nivå, dersom partene velger å opprettholde denne ordningen.

LO minner om at statens finansielle bidrag til AFP er en del av forpliktelsene deres i pensjonsforliket.

Et annet område hvor staten og partene i arbeidslivet har felles forpliktelser, er IA-avtalen.

Om den skriver regjeringen at de ønsker en «kritisk gjennomgang» før «eventuell fornyelse».

– Hva de legger i det er uklart. Men her har de noen formuleringer som jeg mener skaper usikkerheten om IA-avtalen, og det mener jeg er uheldig, sier Gabrielsen.

