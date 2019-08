Av Isabel Bech

Overlege Mads Gilbert ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har flere ganger uttalt seg kritisk om den svekkede beredskapen i sommer. Selv om driften ved luftambulansetjenesten nå skal være tilbake til normalen, vil Gilbert langt fra friskmelde tjenesten, ifølge Nordlys.

Tar lengre tid

Blant annet fører nye navigasjonssystemer til forsinkelser fordi de bruker lengre tid på å kalibrere ved oppstart.

– Det kan ta både 10 og 20 minutter. Det er dyrebare minutter, sier Gilbert.

Han forteller om en episode med en fødende kvinne i Finnmark.

– Hun hadde konstante rier og misfarget fostervann og måtte umiddelbart til sykehus. Men det tok lengre tid å få kalibrert instrumentene enn selve flytiden. Dette er ikke holdbart, sier Gilbert.

Erkjenner utfordringer

Flygesjef Kent Antonsen i Babcock erkjenner at de fortsatt står overfor utfordringer. Han sier at de nye navigasjonssystemene er mer nøyaktige for bruk i nord, men erkjenner at de bruker lengre tid på kalibreringen.

– Kommunikasjonssystemet i flyene skal utbedres, og vi skal også bygge en ny hangar og flytte alt vedlikehold til Tromsø, sier Antonsen.

Høie: Nøye planlagt

Da selskapet Babcock overtok ambulanseflytjenesten i Norge 1. juli ble beredskapen i Nord-Norge svekket. Dette skyldtes pålagt trening for besetningene i ambulanseflytjenesten. Det ble satt verk flere tiltak for å holde ambulanseflyberedskapen oppe, og beredskapen er nå normal igjen.

Overgangen til ny operatør var nøye planlagt, sa helseminister Bent Høie (H) til NTB tirsdag.

– Det var planlagt ekstra ressurser, og luftambulansetjenesten klarte å ha god beredskap. Tjenesten har i sommer håndtert en oppdragsmengde på samme nivå som de siste årene. Det er ingen tilbakemeldinger om pasienter som skulle ha fått hjelp, som ikke har fått det, sier Høie.



