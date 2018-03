Innenriks

Innsamlingen startet fredag kveld i forrige uke og ble avsluttet klokka 10 tirsdag.

Initiativtakerne til aksjonen på Facebook-gruppen «Soldiers of Are and Odin» har vært tydelige i sin motstand mot avtroppende justis- og beredskapsminister Sylvi Listhaug.

«Dette er et motsvar til Sylvi Listhaugs blomsterhav! Samtidig har aksjonen utviklet seg til å bli noe større enn forventet. Denne aksjonen har blitt noe symbolsk», heter det i innsamlingens beskrivelse.

Leger Uten Grenser har understreket sin politiske nøytralitet i forbindelse med aksjonen. De er imidlertid takknemlige for støtten.

– Det er kjempemasse. Vi er utrolig glad for støtten, og vi oppfatter aksjonen først og fremst som en støtte til de humanitære verdiene vi står for, sa Leger Uten Grenser-president Karine Nordstrand til NTB søndag.

(NTB)