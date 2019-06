Leder ved asylmottak trakk anke i overgrepssak

Ifølge Fædrelandsvennen fastholder mannen sin uskyld, men sier at han av helsemessige årsaker ikke orket å møte i Agder lagmannsrett, der ankesaken skulle ha startet mandag.

– Et alternativ kunne vært å innhente sykemelding og be om utsettelse, men etter to og et halvt år med et nærmest umenneskelig press, så orket han ikke dette, opplyser mannens forsvarer, advokat Knut Henning Larsen, til avisa.

Dommen som ble avsagt i Lister tingrett i fjor, vil være rettskraftig når Statsadvokaten har godkjent at anken er trukket, skriver Lister24.

Mannen var tiltalt for gjentatte seksuelle handlinger mot åtte unge asylbarn i et mottak som han både eier og driver. Han har hele tiden fastholdt at han hadde en kjærlig måte å omgås barna på.