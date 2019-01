Lang ferd mot avklaring for ny regjering

Av: Jon Even Andersen, NTB

Sier Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrFs øverste organer ja til regjeringsplattformen som er forhandlet fram de siste drøye to ukene, får Norge den første borgerlige flertallsregjeringen siden 1983 da Kåre Willoch var statsminister.

Det har vært Erna Solbergs (H) plan siden lenge før hun ble statsminister høsten 2013. Samtidig vil Knut Arild Hareides dager som partileder i KrF være talte.

Klar for å gå

På vi inn til KrFs landsstyremøte som startet på Gardermoen klokken 14 torsdag, var Hareide klar på at han var forberedt på å gå av i løpet av torsdagen, slik han varslet da han 2. november i fjor tapte dragkampen om hvilke side KrF skulle gå til for å søke regjeringsmakt.

– Jeg tror det er størst sannsynlighet for at KrF sier ja, sa han. Likevel angret han ikke på at han satte i gang prosessen.

Dersom KrFs landsstyre gir tommelen opp, skal partiets stortingsgruppe møtes for å formelt godkjenne avtalen. Deretter vil det bli et nytt landsstyremøte, der Hareide går av, ifølge ham selv.

Tre statsråder

Hareide har gjort det klart at han ikke ser seg selv som aktuell statsråd dersom KrF skulle tre inn i regjeringen og de tre eksisterende regjeringspartiene også sier ja til avtalen fra Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland.

Etter alt å dømme skal KrF ha tre statsråder i en eventuell firepartiregjering, det samme som Venstre fikk da de sluttet seg til det borgerlige prosjektet for et år siden. Nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad regnes som noe nær selvskrevne i så måte.

Den nye statsrådskabalen vil tidligst kunne bli presentert neste uke. Stortinget er ikke samlet neste uke, så en debatt om den nye plattformen kan tidligst finne sted uken deretter.

Spent om utfall

Også Høyre har måttet ofre politiske standpunkter for å komme til enighet med de andre tre, men det er ventet at Solberg får full støtte fra sine egne for å danne sin første borgerlige flertallsregjering.

Det er knyttet langt mer spenning til hvordan avtalen vil bli tatt imot i de andre partiene, ikke minst i det splittede KrF og i Fremskrittspartiet. KrFs «røde alibi» under forhandlingene på Gran, Erik Lunde, ville på vei inn til partiets avklaringsmøte torsdag ikke spekulere i noe som helst.

– Jeg skal si noe til landsstyremøtet om hva jeg tenker om det resultatet som ligger der, sa Lunde som svar på spørsmål om han er fornøyd.

Mens Frps parlamentariske leder, Hans Andreas Limi, kun svarte med et kort «nå skal vi inn til landsstyret» da han fikk spørsmål om han er beredt til regjere med KrF.

Forskjøvet tidsplan

Tidligere på dagen ble det innkalt til en pressekonferanse med de fire borgerlige partilederne på Gardermoen etter at hvert av partiene har tatt stilling til den nye regjeringsplattformen.

Noe tidspunkt ble ikke varslet, men overfor pressen ble klokken 19 antydet som et sannsynlig tidspunkt. Ved 19-tiden var det fortsatt ikke kommet noe bekreftet tidspunkt for denne pressekonferansen.

Torsdag planla og rigget NRK til partilederdebatt som tentativt skulle starte 21.25.

Null lekkasjer

Samtlige politikere fra de fire partiene måtte legge fra seg mobiltelefonene før de gikk inn til avklaringsmøtene torsdag. Underveis lekket det ikke ut en eneste ny opplysning.

Det siste døgnet har det blitt kjent at KrF ikke fikk endringer i abortlovens paragraf 2c, som åpner for senabort i tilfeller hvor fosteret har alvorlig sykdom. Men partiet skal muligens ha fått en liten seier ved at muligheten for fosterreduksjon strammes inn.

KrF skal ha fått gjennomslag for en økning av barnetrygden for de mellom 0 og 6 år. Venstre skal ha fått et miljø/klima-gjennomslag i løpet av det siste døgnet før det ble enighet i forhandlingsinnspurten.