– Verden kan nok være litt mer kompleks enn en del MDG-ere er klare over, tror jeg. Det vil ha store konsekvenser hvis vi skal legge ned norsk oljeindustri, men vi får bare respektere deres synspunkt, sier tidligere oljeanalytiker og nåværende investor Ole Petter Kjerkreit til Dagens Næringsliv.

Da det sent valgkvelden mandag syntes klart for de fleste at Miljøpartiet De Grønne kom til å bli en av de desiderte valgvinnerne, gikk miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg i Oslo på valgvakescenen og svingte svøpen over oljebransjen.

– Det er spesielt to grupper som skjelver litt ekstra i buksene i kveld. Den første er oljelobbyen, som innser at tiden da det var greit å tjene penger på å ødelegge fremtiden vår, snart er forbi. Og den andre er utdaterte politikere som i årevis har feiget ut. De har sovet i timen i 30 år, sa Berg og høstet jubel fra sine egne.

Les også: Slik forklares protestvalget 2019: – Sinte velgere tar risiko

– Ingen regjering med MDG

Utfallet vekker nå reaksjoner hos investorer, ledere og bransjefolk som var samlet på Holmenkollen Park hotell til meglerhuset Paretos årlige konferanse onsdag.

Berg kan holde seg unna Stortinget – og noen regjering der MDG inngår etter 2021 er ikke liv laga, ifølge investor Brynjulf Skaugen:

– Jeg er selvfølgelig enig i noe av det De grønne gjør i forbindelse med kommunevalget, men hun har ikke noe i et Storting å gjøre. Det er det som er forskjellen, Oslo blir en fin by den, men det stopper der, sier han til DN.

Les også: Frp-Dale: – Det er ingenting som tilsier at vi ikke kan finne løsninger på borgerlig side med Sp

Rømmer norsk sokkel

– Norge har nytt godt av oljeinntekter i veldig mange år, og vi som har levd litt lengre, vi husker et annet Norge. Men det er kanskje ikke så lett å se det for unge mennesker som ikke har opplevd det, sier toppsjef Carl K. Arnet i BW Energy.

– Det man ser, er at store amerikanske oljeselskaper selger seg ut av norsk sokkel, og man skal ikke utelukke at det skjer på grunn av at den politiske risikoen øker, sier investor og forvalter Morten Astrup.

Også administrerende direktør Wenche Nistad for Garantiinstituttet for eksportkreditt (Giek) ble overrasket. Hun mener det er forskjell på oljeprodusentene i verden, og at det viktigste er å avvikle bruken av kull.

– Jeg håper hun utvider horisonten litt og at hun blir mer ansvarlig nå som partiet får makt, legger hun til. (NTB)

Les også: MDG glad for Ap-bråket om regjeringssamarbeid