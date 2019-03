Lan Marie Berg slår tilbake mot nazihets: – Dette er et nytt bunnivå fra Frp

I en nå slettet Facebook-post skriver den lokale Frp-toppen i Asker, Ole Jacob Johansen: «Barn har alltid vært utnyttet i propagandaøyemed. Teknikken for å manipulere massene endrer seg ikke».

Under teksten var det satt inn en bildemontasje med MDG-topp Lan Marie Berg og den unge klimaaktivisten Greta Thunberg, ved siden av at bilde av nazi-kommandanten Heinrich Himmler i tillegg til nazistisk propaganda.



NAZISAMMENLIGNING: Slik fremstilte den tidligere varaordføreren for Frp i Asker Land Marie Berg og Greta Thunberg på Facebook. Foto: Skjermdump fra Facebook

– De unge bør lyttes til, ikke latterliggjøres. Å degradere Greta Thunberg til en som har blitt manipulert er en grov undervurdering av henne som et globalt forbilde og alle andre engasjerte barn og unge, skriver Berg i en e-post til Dagsavisen.

– Nytt bunnivå

– Dette er et nytt bunnivå fra Frp, men det viser at streiken funker. Skolestreikerne skal være stolte av at de skaper sjokkbølger langt inn i regjeringspartiene. Det viser jo bare at makta er redde for dem. Norske politikere har i mange år latt være å handle, og heller kjørt på med stadig større satsing på oljeutvinning og motorveier, skriver Berg, med henvisning til den omfattende skolestreiken som er varslet på fredag.

Inspirert av nettopp Thunberg har omlag 12.000 norske skoleelever fra flere enn 60 kommuner landet over varslet at de vil streike for en mer offensiv klimapolitikk.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp), som tidligere denne uka gikk hardt ut mot «hatretorikk og oppgulp» i kommentarfelt på nett, tok overfor Dagsavisen avstanden fra partifellens angrep på klimaengasjementet til Berg og Thunberg.

– Det er virkemidler og en ordbruk han absolutt ikke skulle brukt, og det har han tydeligvis skjønt selv siden han slettet innlegget, sa Steffensen.

NTB lyktes fredag ettermiddag ikke å komme i kontakt med verken Siv Jensen eller leder i Frps organisasjonsutvalg Alf Erik Andersen. Men fungerende nestleder Sylvi Listhaug svarer slik på spørsmålet om Johansens Facebook-innlegg er i strid med de nye retningslinjene:

– Dette er ikke greit. Jeg er glad for at han har innsett at dette er uakseptabelt og har slettet bildet og tatt ansvar for å rydde opp, sier Listhaug til NTB, som selv måtte gå av som justisminister som følge av et innlegg på Facebook.

Reagerer på harselas

Steffensen uttrykte seg imidlertid kritisk til skoleelevenes klimastreik. Og andre Frp-ere har harselert med de unges klimaengasjement, og stortingsrepresentant Jon Helgheim har vært ute og ment at ungdom blir utsatt for «klimahysteri» og «skremselspropaganda».

Det reagerer Berg på:

– Frp-erne har ikke forstått klimaendringenes alvor nå de blir mer skremt av streikende barn, enn av klimakonsekvenser som tørke, flom, mangel på rent vann, tap av dyrearter og insektdød. Jeg håper flere voksne skjønner at vi ikke lenger kan fortsette sånn som nå, skriver hun i e-posten til Dagsavisen.

– Sjelden har det vært mer på sin plass med en klimastreik. Vi har nå bare elleve år på å om lag halvere verdens utslipp. Det er fortsatt mulig å skape en trygg fremtid, men da trenger vi å endre kurs. Jeg heier på alle som streiker og kjemper for en ordentlig klimapolitikk i Norge, fremfor billigst mulig bensin.