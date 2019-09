I gjennomsnitt lader de som har elbil 4,4 ganger hjemme hver uke, mot bare 1,1 ganger på arbeidsplassen.

Dette går fram av en spørreundersøkelse gjennomført i forbindelse med forskningsprosjektet ELAN (Electromobility Lab Norway), som ledes av Transportøkonomisk institutt (TØI).

– De fleste klarer seg med hjemmelading, over 90 prosent lader hovedsakelig hjemme. Arbeidsplasslading vil i framtiden først og fremst være et poeng for dem som ikke kan lade hjemme, eventuelt har svært lang pendlingsavstand, samt dem som har de eldste bilene.

Det konstaterer forskningsleder Erik Figenbaum ved TØI.

– Én gang per uke

Blant elbileiere som bor i enebolig, er det 96 prosent som lader hjemme ukentlig eller oftere. Blant dem som bor i leilighet er denne andelen nede på 65 prosent.

– Er det et potensial for ytterligere fart i elbilsalget ved å tilrettelegge bedre for lading for dem som bor i leilighet?

– Ja, så vidt jeg husker bor hver fjerde husholdning i et leilighetsbygg. Tidligere ville jeg ha sagt at du må ha lading hjemme for å ha elbil, men med 300-500 kilometer rekkevidde, kan du klare deg med å lade cirka én gang per uke, så da kan andre ladeopsjoner bli akseptable, for eksempel tilgang på arbeidsplass, svarer Figenbaum.

– Hva slags råd vil du komme med når det gjelder videre utbygging av offentlige ladepunkter?

– Hurtigladere i byene bygges ut kommersielt stort sett uten støtte. Her er praktisk tilrettelegging viktigere. Det vil si tilgang til arealer å sette ladere på. Normalladere for øvrig kan støtte beboere som bor i leiegårder og settes opp for eksempel ved parkeringshus, kjøpesentra og kommunale anlegg som idrettslag. Bortelag kan ha lang reisevei til for eksempel en idrettshall eller fotballbane.

Ladetilgangsangst

Selv om de fleste elbileiere nå stort sett er selvhjulpne, betyr ikke det at rekkeviddeangsten har avgått ved døden.

– Nei, men den er døende i forhold til de nye elbilene med lang rekkevidde, sier Figenbaum.

Bedre rekkevidde kan likevel være et tveegget sverd.

– Lang rekkevidde medfører at flere tar elbilen på langturer, også på de dagene med mest trafikk, og da blir ladekø og angst for dårlig ladetilgang en ny utfordring, påpeker Figenbaum.

I den nye TØI-rapporten om elbileiernes erfaringer, omtales dette som en av de største utfordringene med tanke på målet om full spredning av elbiler i Norge.

– Er det primært langs europaveiene og ute i distriktene at det er behov for flere offentlige ladepunkter?

– På disse stedene er det behov for flere hurtigladere. En utfordring som ikke er løst, er at disse i hovedsak benyttes på dager med mye trafikk. På europaveiene mellom byene sør for Oslo, er dette problemet begrenset da det på disse veiene er mye trafikk hele året, alle dager. Jo lenger fra byene, jo større blir variasjonen mellom daglig trafikk og ferie- og weekendtrafikk.

Kjører like langt

18 prosent av elbileierne opplyser i den nye undersøkelsen, at de allerede opplever ladekøer «ofte eller alltid» på lange reiser.

– I gjennomsnitt tok hurtiglading cirka 20 minutter i 2017, men bilene kan trenge fra 10 minutter til over én time. I tillegg er det noen spesifikke elbiler som lader tregere enn andre, opplyser Figenbaum.

Han er forøvrig ennå ikke fornøyd med elbiltilbudet.

– Det er bra utvalg av mini-, små- og kompakte biler og store biler, men få i mellomsjiktet. Det er behov for middels store biler i lavere prisklasse med lang nok rekkevidde, type Golf/Passat-størrelse, stasjonsvogner eller SUV for dem som skal ha med barn på ferieturene.

Dermed er det fortsatt forskjell i bruken av elbiler og fossilbiler.

– Elbilene tar seg i hovedsak av alt lokalt transportbehov, bensin- og dieselbiler foretrekkes på de lange ferieturene, forteller Figenbaum.

– (Svarene til) Tesla-eiere viser imidlertid at dette endres når bilen blir stor nok og får lang nok rekkevidde, og ladetilbudet er effektivt. Da brukes de til alle typer reiser uavhengig av reiselengde. Total årlig kjørelengde for elbiler er omtrent som for bensin- og dieselbiler av samme alder.