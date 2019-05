Færre fødeavdelinger og lengre reisevei gjør at flere fødende ikke når fram til fødeavdelingen i tide. Samtidig legger kommuner ned jordmødrenes følgetjeneste, skrev Dagsavisen tirsdag.

Kvinner med over 90 minutters reisevei fra sitt eget hjem til planlagt fødested, har rett til å ha jordmor med i bilen eller ambulansen.

– Vi har levert et skriftlig spørsmål til statsråden om nettopp dette, for her ser vi at det er rot og underfinansiering, og resultatet av det er at følgetjenesten flere steder legges ned, sier Elise Bjørnebekk-Waagen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

– Smuldrer opp

– Det er et sterkt engasjement for fødetilbudet rundt omkring i landet, som Bunadsgeriljaen. Kvinner som er i en ekstremt sårbar situasjon, får ikke tilbudet de har krav på. I sin ytterste konsekvens handler dette om livet til et lite barn som skal til verden og om livet til mor, sier Bjørnebekk-Waagen.

Ap vil ha svar på hva helseminister Bent Høie (H) gjør «for å sikre at kvinners rett til en følgetjeneste ikke nå smuldrer opp på grunn av svake helsebudsjetter». Han må også svare på hvordan han «håndterer den prekære situasjonen som nå har oppstått i følgetjenestetilbudet».

Helseminister Bent Høie (H) sier til Dagsavisen at fødetilbudet i Norge blir stadig bedre.

– Kvinnene som føder, er mer fornøyde i 2017 enn i 2011, sa han i Dagsavisen fredag.

Om at jordmødrenes følgetjenester legges ned, sa Høie:

– Det er nok enkelte steder man har hatt problemer med å rekruttere. I et langstrakt land som Norge vil man alltid finne eksempler på at ikke alt er som det skal være. Men den generelle situasjonen er økning i jordmordekningen, de fødende er mer fornøyde. Og det blir tryggere å føde.

Høies svar får Bjørnebekk-Waagen til å steile:

– Jordmorforbundene er jo krystallklare, jordmødre ute i landet som opplever situasjonen, er krystallklare, og kvinner som opplever at fødetilbudet blir lagt ned, er krystallklare. At helseministeren opplever tilbudet som trygt og godt, får stå for hans regning, men det er ikke godt nok sånn det er i dag, sier hun.

– Skandale

Også Sheida Sangtarash, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for SV, vil ha svar fra Høie i Stortinget.

– Dårligere følgetjenester er en nasjonal skandale. Det er helt utrolig at helseministeren ikke vil prioritere fødende kvinner og nyfødte barn og helt utrolig at han nok en gang fraskriver seg ansvaret, sier Sangtarash.

– Ekstra ille er det at helseministeren har visst om dette lenge, men ikke engang har anstendighet til å svare jordmororganisasjonene når de slår alarm, sier hun.

Det hun viser til, er at Jordmorforbundet NSF 15. mars sendte brev til Helse- og omsorgsdepartementet der de tar opp omleggingen av finansieringen for følgetjenesten og konsekvensene dette har. Foreløpig har de ikke fått svar.

Senere har også Den norske jordmorforening sendt brev til departementet om saken.

– Følgetjenesten er ikke og skal ikke være en erstatning for et trygt og godt fødetilbud. Men når Høie sentraliserer fødetilbudet så til de grader, må han i det minste sikre følgetjenesten, sier Sangtarash.

